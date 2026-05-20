Hà Nội vừa có nơi lọt danh sách địa điểm "bỗng dưng nổi tiếng" toàn cầu, thì ra đã tồn tại từ lâu

Giữa Hà Nội có những đoạn phố mà đường ray tàu hỏa chạy sát nhà dân, len qua khu dân cư đông đúc, hai bên là những căn nhà cũ, ban công thấp, quán nhỏ và nhịp sống đời thường của người dân Thủ đô. Với người Hà Nội, đó là hình ảnh đã tồn tại từ lâu. Nhưng với nhiều du khách quốc tế, khung cảnh ấy lại trở thành một trải nghiệm gây tò mò.

Địa điểm đang được nhắc tới là phố cà phê đường tàu Hà Nội. Mới đây, tờ The Sydney Morning Herald của Australia đã đưa phố cà phê đường tàu Hà Nội vào danh sách 17 điểm du lịch nổi tiếng “ngoài dự tính” trên thế giới, bên cạnh những cái tên như tháp nghiêng Pisa của Italy, cửa hàng tiện lợi Lawson với phông nền núi Phú Sĩ ở Nhật Bản hay bãi biển Maho ở Sint Maarten.

Con phố nổi tiếng bất ngờ nhưng đã có từ lâu

Theo Dân trí, phố đường tàu nối giữa các phố Lê Duẩn, Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, dài khoảng 2km, là 1 đoạn trong tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ – Thăng Long Hà Nội cho biết khu vực ngõ đường tàu Khâm Thiên – Lê Duẩn từng có khoảng hàng chục hộ kinh doanh nước giải khát, cà phê; lượng người dân và du khách đến chụp ảnh, tham quan đông khiến hoạt động kinh doanh tại đây có thời điểm mở rộng, phát sinh tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt.

Điều khiến phố đường tàu Hà Nội đặc biệt nằm ở chính sự đời thường của nó. Đây không phải một khu du lịch được dựng lên để đón khách, cũng không phải điểm check-in mới xuất hiện. Các đoạn đường ray này vốn là một phần của tuyến đường sắt chạy qua nội đô Hà Nội, nơi sinh hoạt của cư dân đã gắn với tiếng còi tàu, nhịp bánh sắt và những lần thu dọn đồ đạc mỗi khi tàu đi qua.

Với nhiều du khách quốc tế, đây là lát cắt đô thị khó tìm thấy ở các điểm tham quan quen thuộc. Nếu hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu hay phố cổ đại diện cho chiều sâu lịch sử, thì phố đường tàu lại cho thấy một Hà Nội đời thường hơn: chật hẹp, náo nhiệt, nhiều lớp ký ức và rất dễ tạo thành những khung hình gây chú ý trên mạng xã hội.

Phố đường tàu Hà Nội trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách nước ngoài, từ đó xuất hiện nhiều hàng quán kinh doanh (Ảnh Vietadvisors)

Tuy nhiên, chính yếu tố làm nên sự hấp dẫn ấy cũng là nguyên nhân khiến khu vực này luôn được nhắc kèm câu chuyện an toàn. Khi khoảng cách giữa du khách, bàn ghế quán nước và đường ray quá gần, trải nghiệm du lịch nếu thiếu kiểm soát có thể trở thành rủi ro. Khu vực này cũng từng nhiều lần bị đóng cửa, cấm kinh doanh do không bảo đảm an toàn hành lang đường sắt.

Nổi tiếng không có nghĩa là có thể trải nghiệm tùy tiện

Theo Tuổi Trẻ Online, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách du lịch trên địa bàn thành phố không tổ chức tour đưa khách đến “phố cà phê đường tàu”. Thông tin này cũng được Dân Trí đăng tải, mục đích nhằm bảo đảm an toàn, trật tự an ninh giao thông đường sắt cho khách du lịch.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng Hà Nội cũng liên tục kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến hành lang an toàn đường sắt. Tại tuyến Trần Phú – Phùng Hưng, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ – Thăng Long Hà Nội cho biết UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp với CSGT và các đơn vị liên quan kiểm tra, yêu cầu nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh tháo dỡ bảng biển, mái che, bục bệ, hệ thống đèn trang trí không đúng quy định.

Tại khu vực Khâm Thiên – Lê Duẩn, lực lượng chức năng cũng rà soát từ số 1 ngõ đường tàu đến khu vực ngõ 224 Lê Duẩn, yêu cầu tháo dỡ nhiều vật chắn, lối lên xuống tự phát, mái che, mái vẩy và các vật dụng lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt. Các hộ dân kinh doanh tại khu vực này được yêu cầu viết cam kết không tái phạm.

Gợi ý cách khám phá Hà Nội an toàn hơn

Từ câu chuyện phố đường tàu, du khách có thể mở rộng hành trình khám phá Hà Nội theo hướng an toàn và trọn vẹn hơn. Thay vì chỉ tìm đến các đoạn đường ray để chụp ảnh, du khách có thể kết hợp đi bộ quanh khu phố cổ, ghé phố bích họa Phùng Hưng, hồ Hoàn Kiếm, Ô Quan Chưởng, chợ Đồng Xuân, nhà cổ Mã Mây hoặc thưởng thức cà phê trứng, bún chả, phở, bánh cuốn trong những con phố lâu đời.

Nếu đi qua các khu vực có đường sắt như Trần Phú – Phùng Hưng, Cửa Đông, Lê Duẩn – Khâm Thiên, du khách cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào đường ray, không vượt rào chắn, không đứng ngồi trong phạm vi nguy hiểm và không nghe theo lời mời chào đưa vào khu vực bị hạn chế.