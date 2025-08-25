Hà Nội vẫn còn phòng giá 30-100 triệu/đêm nếu bạn muốn đặt khách sạn xem diễu binh, nhanh tay còn kịp!

Cận lễ 2/9, Hà Nội ghi nhận nhiều lượt khách từ khắp nơi đến xem diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9. Không chỉ đường phố rộn ràng mà các khách sạn quanh khu vực trung tâm như phố Tràng Tiền, quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm hay Nhà hát Lớn cũng ghi nhận lường đặt phòng tăng cao. Từ nhiều tháng trước, những địa điểm có vị trí thuận lợi để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành đã nhanh chóng kín chỗ khiến việc “săn” phòng ngày càng trở nên khó nhằn hơn.

Ghi nhận vào ngày 24/8, cơ sở lưu trú De l’Opera Hà Nội - Mgallery tại Tràng Tiền, Hà Nội - địa điểm nằm trong tuyến đường của khối Nghi trượng, khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an,... Một đêm lưu trú tại nơi đây có giá hơn 20 triệu đồng cho phòng Deluxe và các hạng phòng như superior hay suite với mức giá từ 3 triệu đồng đến 4 triệu đồng đều đã “cháy” phòng từ sớm.

De l’Opera Hà Nội - Mgallery chỉ còn các hạng phòng trên 20 triệu đồng

Tương tự, cơ sở lưu trú Sofitel Legend Metropole Hanoi tọa lạc tại phố Ngô Quyền, gần với phố Tràng Tiền nơi các khối diễu binh, diễu hành đi về quảng trường Cách Mạng Tháng Tám cũng ghi nhận lượng đặt phòng lớn cho dịp lễ 2/9. Các hạng phòng có 2 giường đơn đã hết với mức giá hơn 6,7 triệu đồng. Hiện tại, cơ sở lưu trú này chỉ còn các hạng phòng với mức giá từ 21 triệu đồng và hạng phòng đắt nhất là hơn 200 triệu đồng cho dịp 2/9.

Sofitel Legend Metropole Hanoi cũng chỉ còn các hạng phòng từ 21 triệu đồng trở lên

Đáng chú ý, các hạng phòng tại cơ sở lưu trú này được săn đón nhất vì có “city view” nhìn xuống đường phố. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho nhiều khách du lịch muốn xem diễu binh, diễu hành mà không muốn chen chúc vào dòng người hay phải tốn thời gian và công sức đi sớm để giữ chỗ đẹp. Vị trí “đắc địa” này còn giúp cho du khách có thể bao quát toàn cảnh đội hình diễu binh, diễu hành quy mô và không khí hoành tráng mà không có bất kỳ điều gì che khuất.

Không những thế, cơ sở lưu trú hạng sang khác như Capella Hanoi chỉ còn một hạng phòng duy nhất trong dịp Đại lễ, là hạng phòng nhìn ra nhà hát Opera Hoàng Gia có mức giá hơn 100 triệu đồng cho 1 đêm lưu trú. Còn những hạng phòng với mức giá vừa túi tiền hơn đã “cháy” phòng từ lâu. Sở dĩ Capella Hanoi được nhiều du khách săn lùng đến thế là vì có vị trí vô cùng đắc địa - phố Tràng Tiền và gần với quảng trường Cách Mạng Tháng Tám, nơi tập kết của nhiều khối diễu binh, diễu hành.

Capella Hanoi cũng chỉ còn hạng phòng đắt nhất

Một số cơ sở lưu trú khác trên tuyến đường các khối diễu hành diễu binh đi qua như Silk Path Boutique Hanoi (Tràng Tiền) và du Parc Hà Nội (Lê Duẩn) đã hoàn toàn hết phòng, kể cả những hạng phòng đắt đỏ nhất. Khách sạn Super Candle Hanoi (Đội Cấn) chỉ còn các hạng phòng từ 10 triệu trở lên và các phòng có mức giá dưới 2 triệu đã được đặt trước. Có thể thấy, mức giá dịp lễ 2/9 đã tăng gấp 3 đến 5 lần so với ngày thường, song vẫn không làm giảm sức nóng của thị trường. Nhiều du khách sẵn sàng trả hàng chục triệu đồng cho một đêm chỉ để đổi lấy góc nhìn thuận lợi, thậm chí coi đây là trải nghiệm “đáng tiền” vì vừa nghỉ dưỡng vừa được theo dõi sự kiện trọng đại ngay trước mắt.

Silk Path Boutique Hanoi (Tràng Tiền) và du Parc Hà Nội (Lê Duẩn) đã hết phòng

Và nếu ai bây giờ mới bắt đầu lên kế hoạch đến Hà Nội để xem diễu binh thì cơ hội tìm được một phòng nghỉ có vị trí đẹp với giá rẻ gần như là không thể, chỉ có thể chi một số tiền lớn để có được vị trí thật đẹp. Điều này không chỉ cho thấy sức hút đặc biệt của Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mà còn trở thành cú hích quan trọng góp phần kích cầu du lịch Thủ đô.