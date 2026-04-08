Hà Nội và TPHCM sẽ kiểm định khí thải xe máy từ 1-7-2027

Lê Thúy |

Từ 1-7-2027, Hà Nội và TPHCM sẽ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg ngày 2-4 quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Hà Nội và TPHCM sẽ kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sớm hơn các địa phương khác

Chi tiết lộ trình kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Quyết định quy định thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ. Cụ thể, từ ngày 1-7-2027 đối với TP Hà Nội và TPHCM; từ ngày 1-7-2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại; từ ngày 1-7-2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Quyết định nêu rõ, xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008, áp dụng mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng mức 2; xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30-6-2026, áp dụng mức 3; xe mô tô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1-7-2026, áp dụng mức 4.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, áp dụng mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30-6-2027, áp dụng mức 2; xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1-7-2027, áp dụng mức 4.

Quyết định quy định từ ngày 1-1-2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông trên địa bàn TP Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên.

Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào "vùng phát thải thấp" của TP Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội.

Theo Thông tư số 92/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ bao gồm 4 mức giá trị giới hạn tối đa cho phép đối với từng thông số Hydrocacbon (HC), Cacbon Monoxit (CO) trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC trong khí thải xe mô tô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ được quy định trong bảng sau đây:

Các thông số khí thải

Xe mô tô, xe gắn máy

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

CO (% thể tích)

4,5

4,5

3,5

2,0

HC (ppm thể tích)

Động cơ 4 kỳ

1.500

1.200

1.100

1.000

Động cơ 2 kỳ

10.000

7.800

2.000

2.000

