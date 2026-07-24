Hà Nội tổng kiểm tra chất lượng xăng E10

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 trên địa bàn toàn thành phố.

Hà Nội sẽ tổng kiểm tra chất lượng xăng E10. Ảnh: Nhật Thịnh

Nội dung kiểm tra bao gồm việc rà soát, cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân trong chuỗi cung ứng xăng dầu trên địa bàn có hoạt động liên quan đến xăng sinh học E10, gồm cơ sở sản xuất, pha chế; kho, tổng kho, kho trung chuyển; thương nhân phân phối, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm quy chuẩn kỹ thuật về pha chế, chất lượng nhiên liệu; hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không bảo đảm yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông. Trường hợp cần thiết, phạm vi kiểm tra có thể mở rộng.

Ngoài công tác kiểm tra, giám sát, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm giúp các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và người tiêu dùng hiểu đúng về mục đích, yêu cầu của hoạt động kiểm tra, giám sát chất lượng xăng sinh học E10.

Thông qua công tác tuyên truyền, thành phố khẳng định mục tiêu của hoạt động kiểm tra là phục vụ công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời góp phần ổn định thị trường.

Thành phố cũng yêu cầu tránh để xuất hiện các thông tin không chính xác gây tâm lý bất ổn hoặc tạo ra những tác động không cần thiết đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Trong tháng 6/2026, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cho biết, cơ quan này phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội khuyến khích người dân tích cực sử dụng xăng sinh học E10 nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải; kịp thời phản ánh, kiến nghị tới cơ quan chức năng khi phát hiện các cửa hàng kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu vi phạm như bán xăng không đúng chủng loại theo quy định, găm hàng, tự ý ngừng bán, không niêm yết giá, gian lận về chất lượng, đo lường thông qua đường dây nóng của chi cục, để đơn vị này kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.