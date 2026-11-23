Sở Tài chính Hà Nội vừa phát thông báo mời nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Tây Thăng Long tại xã Thạch Thất, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 10.624 tỷ đồng, quy mô gần 50ha.

Dự án được định hướng phát triển đồng bộ các loại hình nhà ở, thương mại, dịch vụ và công trình công cộng, quy mô dân số khoảng 15.888 người. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo phương án đầu tư, khu đô thị sẽ có khoảng 554 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng, xây dựng trên diện tích khoảng 5,7ha; 46 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng, diện tích khoảng 1,2ha.

Đối với nhà ở cao tầng, dự án bố trí khu chung cư thương mại cao tối đa 25 tầng trên diện tích 4,2ha và nhà ở xã hội cao tối đa 15 tầng, diện tích khoảng 3ha.

Ngoài các hạng mục nhà ở, khu đô thị còn có công trình thương mại, dịch vụ cao tối đa 9 tầng; công trình công cộng đô thị cao tối đa 9 tầng; công trình công cộng thuộc đơn vị ở cao tối đa 3 tầng; trường học cao tối đa 3 tầng và hệ thống bãi đỗ xe cùng các hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Dự kiến, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2031.

Trước đó, ngày 4/11/2026, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6077/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị Tây Thăng Long trên địa bàn xã Thạch Thất.

Dự án được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, góp phần mở rộng không gian đô thị, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và thúc đẩy quá trình đô thị hóa tại địa phương. Theo định hướng của thành phố, khu đô thị mới được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường sống và từng bước xây dựng Thạch Thất theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.