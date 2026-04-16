Hà Nội thực hiện kế hoạch lớn chưa từng có

Theo Kế hoạch hành động số 129/KH-UBND nhằm triển khai đồng bộ Đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", được phê duyệt tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 13/2/2026, Hà Nội hướng tới top 50 đô thị thông minh toàn cầu vào năm 2030.

Theo Kế hoạch, mục tiêu tổng quát là đưa Hà Nội trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang bản sắc riêng của Thăng Long - Hà Nội, phát triển hiện đại và bền vững. Trong đó, mô hình đô thị thông minh được xác lập với dữ liệu là nền tảng, điều hành thông minh là phương thức quản trị chủ đạo, góp phần giải quyết các điểm nghẽn và vấn đề cấp bách trong phát triển đô thị.

Đáng chú ý, thành phố xác định người dân và doanh nghiệp vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể tham gia quản lý, vận hành và khai thác giá trị từ đô thị thông minh. Toàn bộ hệ thống sẽ được vận hành theo nguyên tắc lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Về mục tiêu cụ thể, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị thông minh bền vững, nằm trong nhóm 50 thành phố thông minh hàng đầu thế giới. Thành phố sẽ vận hành quản trị dựa trên dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 24/7, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu đô thị thống nhất, chia sẻ trong toàn vùng Thủ đô.

Một trong những nội dung trọng tâm là xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) cấp Thành phố, kết nối với IOC cấp cơ sở và các nền tảng chuyên ngành. Trên nền tảng này, Hà Nội từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định trong các lĩnh vực như: Giao thông, môi trường, an ninh, quy hoạch và phòng cháy, chữa cháy.

Trong lĩnh vực quy hoạch, Thành phố định hướng phát triển theo mô hình "chùm đô thị đa cực - đa trung tâm", tích hợp đồng bộ hạ tầng số và dữ liệu ngay từ đầu. Toàn bộ quy hoạch chi tiết sẽ được số hóa 3D, tích hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS), bảo đảm minh bạch, dễ tiếp cận cho cả cơ quan quản lý và nhà đầu tư.

Mới đây, vào chiều 14/4/2026, Công an thành phố (CATP) Hà Nội tổ chức buổi làm việc với ông Tan Eng Kiat, Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Việt Nam, Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore), nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp phục vụ quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án Đô thị Hà Nội thông minh. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự có ông Nguyễn Tuấn Huy, Phó Ban Công nghệ, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone; Thượng tá Bùi Nhật Quang, Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Hà Nội; Trung tá Lê Công Trung, Phó Trưởng phòng Viễn thông - Tin học - Cơ yếu cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ vui mừng được đón tiếp đại diện Tập đoàn Surbana Jurong đến trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị thông minh. Nhấn mạnh đây là lĩnh vực mới, chưa có tiền lệ tại Việt Nam, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi phải vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa bám sát hệ thống pháp luật hiện hành.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, Hà Nội không sao chép nguyên mẫu mô hình đô thị thông minh của Singapore mà cần lựa chọn cách tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô - một đô thị có lịch sử lâu đời, hạ tầng phức tạp, hình thành qua nhiều giai đoạn phát triển. Theo đó, cần khai thác, tận dụng tối đa những gì đang có, từng bước “kích hoạt” các thành phần hạ tầng hiện hữu từ trên mặt đất, dưới mặt đất đến không gian trên cao để tích hợp công nghệ, hướng tới xây dựng mô hình đô thị thông minh phù hợp, khả thi, hiệu quả, bền vững và mang bản sắc Thủ đô.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Tan Eng Kiat, Tổng Giám đốc phụ trách khu vực Việt Nam, Tập đoàn Surbana Jurong cho biết, những khó khăn Hà Nội đang đối mặt có nhiều điểm tương đồng với những gì Singapore từng trải qua, nhất là trong cải tạo các khu đô thị, công trình đã tồn tại từ lâu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ Singapore, giới thiệu cách tiếp cận tổng thể trong triển khai các dự án đô thị thông minh.

Theo ông Tan Eng Kiat, các giải pháp đô thị thông minh cần được triển khai đồng bộ từ quy hoạch, thiết kế, xây dựng đến vận hành, bảo trì; tập trung vào tối ưu hạ tầng, phát triển giao thông thông minh, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và ứng dụng công nghệ trong quản lý đô thị.

Đại diện Tập đoàn cũng nhấn mạnh, đô thị thông minh không nhất thiết phải dựa vào công nghệ đắt tiền mà quan trọng là sử dụng công nghệ phù hợp để tối ưu nguồn lực, giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về giải pháp quản lý, giám sát hiệu quả hệ thống hạ tầng đô thị; phát triển hạ tầng truyền thông, kết nối dữ liệu phục vụ quản lý đô thị; xây dựng các mô hình “Quick Wins” để giải quyết nhanh những vấn đề dân sinh cấp bách. Những chia sẻ kinh nghiệm về “đỗ xe thông minh”, ứng dụng cảm biến xác định chỗ trống theo thời gian thực, hay kết hợp hạ tầng cũ với công nghệ mới trong quản lý, vận hành đô thị đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội trân trọng cảm ơn các chuyên gia, đối tác quốc tế đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng và các ý kiến tư vấn chuyên sâu, các bên sẽ tiếp tục trao đổi, hoàn thiện các mô hình, hướng tới tổ chức hội thảo và triển khai các bước tiếp theo, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.