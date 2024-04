Hà Nội, Thừa Thiên Huế cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ hôm nay, 22/4

Việc triển khai thí điểm giải pháp cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID tại TP. Hà Nội, Thừa Thiên Huế trước khi nhân rộng toàn quốc là nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an thực hiện. Thời hạn cần hoàn thành là trước ngày 30/4.

Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, từ đó tạo thuận lợi và giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân, cùng ngày 20/4, UBND thành phố Hà Nội và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo về việc triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại địa phương.

Cụ thể, việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế thí điểm triển khai kể từ ngày 22/4.

Phiếu lý lịch tư pháp được cấp bằng bản điện tử, được ký số bởi người có thẩm quyền và ký số của Sở Tư pháp, có giá trị pháp lý như bản gốc phiếu lý lịch tư pháp giấy. Phiếu lý lịch tư pháp điện tử sẽ mặc định được trả về tài khoản của người dân trên ứng dụng VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Hà Nội, Thừa Thiên Huế.

Nếu có nhu cầu nhận kết quả phiếu lý lịch tư pháp bản giấy, người dân sẽ được trả kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp thành phố Hà Nội với người dân Thủ đô, và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế đối với người dân sống tại địa phương này.

Kết quả triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID tại 2 địa phương là Hà Nội và Thừa Thiên Huế sẽ là căn cứ để xem xét nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Còn với trường hợp người dân Hà Nội, Thừa Thiên Huế chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp có nhu cầu được cấp phiếu lý lịch tư pháp, thủ tục này được thực hiện trên các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội tại địa chỉ dichvucong.hanoi.gov.vn, tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ dichvucong.thuathienhue.gov.vn.

VNeID là ứng dụng trên thiết bị số do Bộ Công an tạo lập, phát triển để phục vụ hoạt động định danh, xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công cùng các giao dịch khác trên môi trường điện tử; đồng thời, cung cấp các tiện ích phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Với 8 tiện ích trên ứng dụng VNeID được công bố ngày 25/1/2024, trong tháng 4 này, đã có 29,45 triệu lượt truy cập vào VNeID, tăng 153.308 lượt so với tháng 3. Trong đó, có một số tiện ích được người dân dùng nhiều như dịch vụ công thông báo lưu trú; Kiến nghị, phản ánh về an ninh trật tự; Thông báo, phổ biến chính sách pháp luật mới cho công dân; Đăng nhập cổng dịch vụ công SSO; Sổ hộ khẩu điện tử...

Được biết, ở thời điểm hiện tại Bộ Công an, trực tiếp là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) đang chuẩn bị các điều kiện, kiểm tra an ninh an toàn trước khi công bố cung cấp 12 tiện ích mới trên ứng dụng VNeID.

Làm thế nào để được cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID?

Theo hướng dẫn của C06, để gửi hồ sơ tại nhà, người dân truy cập ứng dụng VNeID, vào mục Thủ tục hành chính, chọn tiện ích Cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Sau khi nhập mật khẩu ứng dụng (passcode), công dân chọn Tạo mới yêu cầu, để đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp cho mình hoặc người thân trong gia đình đã được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mục Cơ quan thực hiện, công dân chọn Sở Tư pháp Hà Nội hoặc Thừa Thiên Huế, tùy theo nơi cư trú. Nếu là công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam; cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, chọn mẫu phiếu lý lịch tư pháp số 1.

Nếu là cơ quan tố tụng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử hoặc cá nhân có nhu cầu biết nội dung về lý lịch tư pháp bản thân, thì chọn mẫu số 2.

Tiếp theo, công dân chọn mục đích cấp phiếu lý lịch tư pháp như bổ sung hồ sơ công chức viên chức, hồ sơ du học, hồ sơ xin việc, bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cấp visa đi nước ngoài, cư trú nước ngoài, kết hôn với người nước ngoài...

Ngoài bản điện tử được cấp trên VNeID, công dân có thể chọn cấp thêm bản giấy và nhận tại bộ phận một cửa địa phương hoặc qua bưu điện chuyển về nhà.

Người dân cũng cần điền đủ thông tin nơi sinh, email, số điện thoại, địa chỉ nhận bản giấy và thanh toán phí trực tuyến.

Hồ sơ hợp lệ qua VNeID sẽ được giải quyết trong 10 ngày làm việc, với mức phí 200.000 đồng. Người dân đề nghị cấp thêm 2 bản giấy lý lịch tư pháp sẽ không mất thêm phí, từ phiếu thứ ba tính thêm 5.000 đồng/phiếu.