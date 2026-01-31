HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội: Thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non nghi nhập lậu

Thanh Hà |

Công an TP Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 12 tấn sụn gà, trứng non có in chữ nước ngoài và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Hà Nội thu giữ 12 tấn sụn gà và trứng non nghi nhập lậu năm 2026 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trong container.

Trước đó, khoảng 10h ngày 29/1, tổ liên ngành Phòng An ninh kinh tế – Công an TP Hà Nội và Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Công an xã Thanh Trì kiểm tra 3 xe container đang tập kết tại bãi xe đường Vũ Lăng (xã Thanh Trì).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 12,3 tấn thực phẩm có dấu hiệu không bảo đảm an toàn, nghi nhập lậu gồm: 8,3 tấn sụn gà có chữ nước ngoài; 3,6 tấn trứng non và 0,48 tấn mỡ động vật.

Bước đầu xác định tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Hà Nội thu giữ 12 tấn sụn gà và trứng non nghi nhập lậu năm 2026 - Ảnh 2.

Trứng gà non thu giữ.

Quá trình làm việc, chủ số hàng trên là ông H.V.C (SN 1962, thường trú tại phường Phước Long, TP HCM) không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa.

Trước dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

