Hà Nội thiết lập trung tâm đặc biệt trong sự kiện trọng đại, tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) đang cận kề. Song song với công tác tổ chức, ngành Y tế Hà Nội đã kích hoạt toàn lực, xây dựng kịch bản ứng phó chi tiết, huy động hàng trăm cán bộ và phương tiện y tế bảo đảm y tế cho sự kiện trọng đại này.

Theo đó, tổng số lực lượng huy động trực cấp cứu y tế phục vụ trong Lễ Kỷ niệm là 346 cán bộ, 37 xe cứu thương phân bố thành 88 Tổ trực cấp cứu (trong đó có 37 kíp trực xe cứu thương) chưa bao gồm các lực lượng trực lãnh đạo, trực tại Trung tâm cấp cứu chính (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Tim Hà Nội), trực tại các cơ sở y tế trên địa bàn (bệnh viện, Trung tâm cấp cứu 115, Trạm Y tế và Phòng khám đa khoa), tại các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn các phường/xã, trực cho công tác luyện tập.

Sở Y tế chủ động xây dựng phương án y tế toàn diện bảo an toàn tuyệt đối cho Lễ Kỷ niệm A80 (Ảnh: Tuổi trẻ Thủ đô).

Hà Nội cũng thiết lập hoạt động của Trung tâm chỉ huy y tế A80 có vị trí tại Trung tâm cấp cứu 115 (11 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm).

Thời gian hoạt động của trung tâm:

+ Từ 16 giờ 00 đến 22 giờ 30 ngày 27/8/2025.

+ Từ 12 giờ 00 ngày 29/8/2025 đến 12 giờ 30 giờ ngày 30/8/2025.

+ Từ 12 giờ 00 ngày 01/9/2025 đến 12 giờ 30 giờ ngày 02/9/2025.

Trung tâm có nhiệm vụ:

Thiết lập kênh liên lạc thông suốt giữa các bộ phận điều phối tác chiến y tế, huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan, xử lý tình huống khẩn cấp. Tiếp nhận, đáp ứng, phối hợp với các đội cấp cứu, các xe cấp cứu, các cơ sở y tế trên địa bàn.

Kiểm soát chặt chẽ vấn đề trực cấp cứu, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch phục vụ sự kiện.

Tổng hợp, báo cáo nhanh tình hình gửi UBND Thành phố, Bộ Y tế.

Trung tâm bao gồm:

Phòng chỉ huy có lãnh đạo Sở Y tế trực, 3 line điện thoại hữu tuyến để kết nối thông tin, chỉ huy, trang bị máy tính, bản đồ số tích hợp GPS, màn hình theo dõi diễn biến của cuộc diễu binh, diễu hành hệ thống bộ đàm chỉ huy.

Một phòng tiếp nhận xử lý thông tin có 12 người trực tổng đài số 12 line voice IP, có hệ thống điện thoại analog back up. Tiếp nhận cùng lúc 12 cuộc gọi khẩn cấp. Có hệ thống bản đồ số, tích hợp GPS hiển thị vị trí các xe cấp cứu của 115.



