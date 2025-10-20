Hà Nội: Thêm nhiều tuyến đường được lắp đặt camera AI phạt nguội

Một số tuyến đường trọng điểm hiện đang được lắp camera AI phạt nguội giao thông, bao gồm: Giảng Võ - Cát Linh, Giảng Võ - Láng Hạ, Điện Biên Phủ - Trần Phú, Phan Đình Phùng - Hùng Vương, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Hàng Giấy - Hàng Đậu, Quán Thánh - Thanh Niên, Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Phạm Văn Đồng - Bộ Công an, Láng Hạ - Thái Hà, Hoàng Cầu - La Thành, Phạm Hùng - Mễ Trì, Kim Mã - Núi Trúc, Phố Huế - Hàng Bài, Tràng Thi - Cửa Nam, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Cầu Giấy, Võ Chí Công - Xuân La, tuyến Nhật Tân - Nội Bài mới... cùng nhiều điểm khác.

Hệ thống camera AI này có khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt và biển số phương tiện từ khoảng cách 500 - 700 m.

Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy để phân tích, xử lý và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc qua Công an địa phương.

Hàng loạt Camera AI giám sát và xử lý vi phạm giao thông đã được lắp đặt mới tại đường trục đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, Hà Nội. (Ảnh: ANTĐ)

Các hành vi vi phạm được hệ thống tự động ghi nhận bao gồm: không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, đi vào đường cấm, chở quá số người, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi lái xe,... và nhiều lỗi khác.

Hệ thống camera AI còn được tích hợp chức năng điều khiển giao thông thông minh theo làn xanh, tự động điều chỉnh đèn tín hiệu theo lưu lượng phương tiện theo thời gian thực, giúp giảm ùn tắc, bảo đảm các phương tiện lưu thông liên tục tại các trục chính. Đặc biệt, camera có thể tự động nhận diện khuôn mặt, hỗ trợ xác định nhanh đối tượng bị truy nã hoặc nghi vấn, gửi cảnh báo về Trung tâm chỉ huy ngay lập tức.

Theo đề án được UBND TP Hà Nội phê duyệt, thành phố lên kế hoạch lắp trên 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 chiếc phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Việc lắp đặt camera sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030.

Với hệ thống camera công nghệ AI thế hệ mới, việc giám sát và xử lý vi phạm giao thông sẽ được siết chặt hơn. (Ảnh: ANTĐ)

Công an TP Hà Nội cho biết dự kiến khoảng cuối năm nay khi hệ thống hoàn thiện, nhiều tuyến đường sẽ không cần bố trí lực lượng cảnh sát giao thông túc trực thường xuyên như trước.

Ngoài ra, hệ thống camera này sẽ được mở rộng thêm khả năng phân tích hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác sai nơi quy định và tự động trích xuất dữ liệu phục vụ xử phạt hành chính.

Việc triển khai hệ thống camera AI không chỉ giúp giảm tải cho lực lượng chức năng mà còn tăng tính minh bạch trong xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị thông minh, an toàn và văn minh hơn.

Để tra cứu vi phạm, người dân có thể tự kiểm tra qua Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, cụ thể truy cập website, chọn mục "Tra cứu phương tiện vi phạm giao thông qua hình ảnh", nhập biển số xe liền nhau (không gạch ngang), mã bảo mật, sau đó bấm "Tra cứu" để xem kết quả.