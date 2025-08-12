Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội vừa công bố phương án tăng cường tuyến bus phục vụ nhân dân, du khách tham quan Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức 20 tuyến bus tăng cường, kết nối với Trung tâm Hội trợ triển lãm quốc gia, bao gồm 2 tuyến hiện có (tuyến bus số 43, E10) và 18 tuyến bus bổ sung, với 70 xe (gần 900 lượt xe/ngày), theo 6 hướng (trung tâm thành phố, phía Đông, Tây, Nam, Bắc thành phố và sân bay Nội Bài).

Hướng tuyến từ trung tâm thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Điểm trung chuyển Cầu Giấy, Kim Mã - Hào Nam, Ga Hà Nội, Đại học Bách Khoa, Khu đô thị Times City, với 6 tuyến buýt (tuyến số 43, 43TC, 31TC1, 96TC, 23TC, E08TC).

Hướng tuyến phía Đông thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Gia Lâm, Khu đô thị Ocean Park, với 3 tuyến (tuyến số 122TC, E02TC, E10TC).

Hướng tuyến phía Tây thành phố, xuất phát tại 5 điểm: Nhổn, Bến xe Yên Nghĩa, Bến xe Mỹ Đình, Khu đô thị Smart City, Đại học Mỏ, với 5 tuyến (tuyến số 34TC, 32TC2, 02TC, 31TC2, E09TC).

Hướng tuyến phía Nam thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bến xe Giáp Bát, Khu đô thị Gamuda, với 2 tuyến (tuyến số 32TC1, 24TC).

Hướng tuyến phía Bắc thành phố, xuất phát tại 2 điểm: Bắc Sơn (bãi đỗ xe buýt thôn Đa Hội, Trung Giã), Phố Nỉ (Trung tâm Thương mại Bình An), với 2 tuyến (tuyến số 15TC, 93TC).

Hướng từ sân bay Nội Bài có 2 tuyến (tuyến số 90TC, E10).

Các xe gắn thêm biển phụ "Trung tâm triển lãm Việt Nam", giá vé giữ nguyên theo quy định hiện hành.

Việc tăng cường phương tiện công cộng trong dịp này nhằm phục vụ nhân dân, du khách tham gia Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Đồng thời góp phần giảm tải áp lực giao thông, thể hiện hình ảnh một Thủ đô văn minh, hiện đại trong mắt bạn bè quốc tế.

Còn tại TP Hồ Chí Minh, sẽ có ít nhất 8000 xe đạp công cộng ở khu vực trung tâm TP đến năm 2030. Đây là giải pháp của thành phố nhằm kết nối hệ thông giao thông công cộng, tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân.

Giai đoạn đầu, khoảng 5.000 xe sẽ được bố trí tại các khu vực trọng điểm như Làng Đại học Thủ Đức, Khu đô thị Thủ Thiêm, dọc các tuyến metro... Điểm đáng chú ý là toàn bộ hệ thống xe đạp công cộng sẽ được xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước và hiện đã có nhiều doanh nghiệp quan tâm đầu tư.