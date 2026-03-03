Hà Nội: Tái diễn cảnh phụ huynh vạ vật ‘trắng đêm’ xếp hàng nộp hồ sơ vào lớp 10

Anh H., nhà ở phường Thanh Xuân cho biết, năm nay có con gái thi tuyển vào lớp 10. Ngoài mục tiêu thi đỗ trường công lập, gia đình cũng có phương án dự phòng ở trường tư để con yên tâm dự thi, vơi bớt áp lực ôn tập. Nếu chắc suất học ở một trường tư, con sẽ ôn thi với tâm lý nhẹ nhàng hơn.

Tìm hiểu chương trình dạy học cũng như học phí ở Trường THPT Phan Bội Châu thấy có tăng cường Toán, Văn, Anh; học phí hơn 3 triệu/tháng là phù hợp và điều quan trọng nhất là chỉ cách nhà chừng 3 cây số, thuận tiện đi lại nên quyết định nộp hồ sơ.

Trường thông báo mở cửa phát hồ sơ lúc 8 giờ sáng, anh dự định khoảng 5 giờ sẽ dậy nhưng tình cờ vào nhóm phụ huynh biết nhiều người đã xếp hàng nên vội đi ngay.

Nhiều phụ huynh xếp hàng từ đêm, phải soi đèn từ điện thoại để ghi số thứ tự vào tờ giấy.

“2 giờ phi xe máy đến đã có hàng chục người kê ghế ngồi xếp hàng từ trước. Tôi không dám rời chỗ vì sợ sẽ bị mất số, không nộp được hồ sơ cho con”, anh H. nói.

Đến 6 giờ 30, nhà trường mở cổng, phụ huynh được vào trong ngồi.

Được biết, nhóm phụ huynh đến xếp hàng và tự ghi tên mình vào một tờ giấy. Từ 1 giờ sáng đã có khoảng 50 người, đến sáng là hơn 100 người.

Chị Nguyễn Thị Thanh, nhà ở phường Hà Đông cho biết, do chủ quan nhà cách trường không đến 1 cây số nên chừng 6 giờ kém đến đã phải xếp số gần 120.

Con gái học ở mức khá, gia đình vẫn cho thi tuyển lớp 10 nhưng xác định khó có thể cạnh tranh để đỗ được vào các trường THPT công lập gần nhà. Các trường ở xa điểm chuẩn “dễ thở” hơn nhưng cách nhà 15-20 cây số đi lại quá vất vả. Do đó, sau khi cân nhắc, tính toán, gia đình chị Thanh quyết định tìm trường tư nộp hồ sơ cho con.

“Sức học con có hạn, tôi đã cho học thêm, mời gia sư đủ kiểu nhưng điểm kiểm tra các môn chỉ dừng ở 7 điểm. Giờ này đã sát kỳ thi, có ép con cũng rất khó. Trường THPT Lê Quý Đôn công lập gần nhà nhưng điểm tuyển sinh năm nào cũng cao nhất, nhì Thành phố, con không thể đua được”, chị Thanh ngậm ngùi.

Một phụ huynh mừng húm vì xếp được số 95.

Phụ huynh cũng chia sẻ, cứ ngỡ chen chân vào trường công áp lực đã đành, đi nộp hồ sơ vào trường tư cũng vất vả không kém.

Hôm trước, nhiều phụ huynh đã đến trường nhưng hết số đành phải đi về. Hôm sau, phụ huynh nhắn nhau đến sớm, xếp hàng, giữ chỗ để 8 giờ sáng trường mở cổng.

Đến khoảng 6h20, trường THPT Phan Bội Châu mở cổng cho phụ huynh vào trong sân ngồi chờ. Gần 8h, có khoảng 300 phụ huynh đến ghi danh nộp hồ sơ.

Nhà trường không yêu cầu phụ huynh xếp hàng

Theo thông báo, năm học tới, Trường THPT Phan Bội Châu tuyển 423 học sinh lớp 10 cho ba loại hình: lớp cơ bản, lớp chọn và chất lượng cao. Trong đó, điểm xét tuyển lớp chất lượng cao là 23 trở lên; điểm xét tuyển lớp chọn là từ 22 điểm trở lên và lớp cơ bản xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

Trường xét bằng học bạ gồm hạnh kiểm, học lực. Trong đó, xét hạnh kiểm tốt cả 7 học kỳ; học lực có 2 kỳ Tốt, 5 kỳ Khá trở lên. Nếu không đủ điều kiện tuyển thẳng, thí sinh sẽ tham dự kỳ thi riêng của trường với 3 môn Toán, Văn, Anh, tổ chức cuối tuần này hoặc dùng điểm thi lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội xét từ cao xuống thấp.

Phụ huynh xếp hàng trước cổng trường sáng 3/3.

Trong sáng nay, ông Vũ Thành Thái, Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp gặp, trao đổi với phụ huynh. Theo ông Thái, nhà trường sẽ đọc danh sách theo thứ tự phụ huynh đã ghi trước đó. Những người có số nhưng không lên nhận sẽ bị huỷ tên trong buổi sáng và mời đến trường làm việc trong buổi chiều.

Ông Thái cũng cho biết, ngày hôm qua (2/3), nhà trường đã phát đến 300 hồ sơ. Trong sáng nay, chỉ phát số cho khoảng 200 phụ huynh đến sớm, những người sau 200 được hẹn đến buổi chiều.

“Nhà trường không yêu cầu phụ huynh xếp hàng nhưng có thể do tâm lý, người này bảo người kia. Chúng tôi nỗ lực làm việc đến 18 -19h để giải quyết cho phụ huynh, ông Thái nói.

Hiệu trưởng Vũ Thành Thái khẳng định, năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh song song cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Từ mai, phụ huynh chỉ được đăng ký trực tuyến.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát hoạt động tuyển sinh của trường THPT Phan Bội Châu. “Theo quy định, các trường tư phải tuyển sinh trực tuyến trên cổng thông tin của trường”, ông Hiền nói.

Cách đây vài năm, phụ huynh Hà Nội phải chen chân xếp hàng trắng đêm để mua hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con ở các trường như: Marie Curie, THCS – THTP Tạ Quang Bửu, THPT Phan Huy Chú, Trường Tiểu học Vạn Bảo… Hàng trăm phụ huynh đến từ đêm đến sáng sớm để “canh” cổng trường. Người vạ vật trên yên xe máy, người mang theo ghế nhựa, thậm chí cả chiếu để trải ngồi tạm chờ trời sáng.

Sau đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu tất cả trường học các cấp phải tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, “cấm” các trường để xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ.

Tình trạng phụ huynh vạ vật xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp gây nhiều ý kiến trong dư luận.Thời điểm đó, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đề nghị Hà Nội có giải pháp dứt khoát, chấm dứt tình trạng phụ huynh xếp hàng thâu đêm.

Năm học 2025-2026, tất cả các trường tư thục tại Hà Nội yêu cầu phụ huynh nộp hồ sơ trực tuyến. Báo cáo của Hà Nội cho thấy, năm học vừa qua không còn tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ cho đến khi tái diễn tình trạng này tại Trường THPT Phan Bội Châu.