Hà Nội: Siết chặt quản lý vận tải, xử lý nghiêm hơn 1.600 xe tải vi phạm

CSGT Hà Nội đã xử lý 1.616 xe tải, đầu kéo vi phạm; kiên quyết ngăn chặn xe quá tải, cơi nới thành thùng nhằm bảo đảm an toàn và kết cấu hạ tầng giao thông.

Đội CSGT đường bộ số 8 kiểm soát các phương tiện chở vật liệu xây dựng, sáng 7/6.

Thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng hóa, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi chở hàng quá tải trọng cho phép, tự ý cơi nới thành thùng xe, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ghi nhận tại các tuyến giao thông trọng điểm kết nối cảng, bến bãi tập kết vật liệu xây dựng với nhiều công trình trọng điểm khu vực phía Nam thành phố, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

Nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm được dừng kiểm tra.

Trong ca công tác sáng 7/6, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8 tập trung kiểm soát các phương tiện tải trọng lớn vận chuyển vật liệu xây dựng trên các tuyến thuộc địa bàn xã Thường Tín. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số xe ô tô tải chở hàng quá tải trọng cho phép và có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe.

Sau khi đưa phương tiện lên cân tải trọng lưu động và đối chiếu với các giấy tờ liên quan, lực lượng chức năng xác định rõ các hành vi vi phạm, làm căn cứ lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Tổ công tác triển khai cân tải trọng lưu động, kiểm tra tại chỗ với xe có dấu hiệu vi phạm.

Theo đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 8, thời gian qua trên địa bàn quản lý và các khu vực giáp ranh đang triển khai nhiều công trình trọng điểm, kéo theo lưu lượng phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng gia tăng đáng kể. Để chủ động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đơn vị đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền pháp luật; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải, đơn vị thi công và đội ngũ lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về tải trọng, kích thước thành thùng, che chắn hàng hóa và bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động.

Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 11 kiểm tra các xe tải trên tuyến tỉnh lộ 432, sáng 8/6.

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố, sáng 8/6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 11 tổ chức kiểm tra, xử lý trên tuyến tỉnh lộ 432 thuộc địa bàn xã An Khánh.

Qua kiểm tra, phát hiện 3 trường hợp chở hàng quá tải.

Trong ca công tác, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 5 trường hợp xe tải vi phạm. Trong đó có 3 trường hợp chở hàng quá tải trọng cho phép và 2 trường hợp tự ý cơi nới thành thùng nhằm tăng khả năng vận chuyển hàng hóa.

Cũng trong ca công tác, 02 trường hợp cơi nới thành thùng bị phát hiện, xử lý.

Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý theo quy định. Ngoài việc xử lý người điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng cũng xử lý đối với chủ phương tiện là cá nhân, doanh nghiệp có liên quan; đồng thời yêu cầu khắc phục ngay tình trạng vi phạm, tháo dỡ phần cơi nới thành thùng và hạ tải đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông.

Các trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý.

Từ ngày 15/5 đến ngày 4/6/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 1.616 trường hợp xe tải, xe đầu kéo vi phạm. Trong đó có 643 trường hợp vi phạm liên quan đến xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng (tính theo đầu biên bản), gồm 222 trường hợp chở quá tải trọng, 74 trường hợp quá khổ giới hạn và 53 trường hợp cơi nới thành thùng xe. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn xử lý 167 trường hợp để rơi vãi vật liệu, 149 trường hợp vi phạm tốc độ, 76 trường hợp đi sai khung giờ hoạt động cùng nhiều hành vi vi phạm khác.

Các đơn vị vận tải, nhà thầu thi công được yêu cầu tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường.

Bên cạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng cũng tăng cường tuyên truyền tới các doanh nghiệp vận tải, chủ xe và lái xe về tác hại của việc chở hàng quá tải, tự ý cơi nới thành thùng xe đối với an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng đường bộ.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục duy trì các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe quá tải, xe cơi nới thành thùng; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát tại những tuyến đường trọng điểm. Mục tiêu đặt ra là kiên quyết ngăn chặn tình trạng vi phạm tái diễn, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.