Chiều 2/3, người ứng cử ĐBQH khóa XVI , nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Đơn vị bầu cử số 4) đã tiếp xúc cử tri các phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ.

Tổ Bầu cử số 4 có 5 người ứng cử gồm: Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội; ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Kỳ - Chánh án TAND TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Phượng - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng ủy phường Từ Liêm; ông Đỗ Hưng Thịnh - Thẩm tra viên Tòa dân sự (TAND TP. Hà Nội).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Vân Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hà Đông , trình bày tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI và lắng nghe các kiến nghị, kiến nghị của cử tri.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 4 chiều 2/3

Giám sát ĐBQH và HĐND bằng KPI

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH tại tổ bầu cử số 4. Cử tri mong muốn nếu ứng cử viên được bầu làm ĐBQH cần phát huy năng lực, bản lĩnh, truyền tải kiến nghị cử tri đến Quốc hội và các cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề dân sinh, điểm nghẽn của thành phố.

Giải đáp những vấn đề cử tri nêu và kỳ vọng, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, cho biết, bản thân rất vui dù chưa là ĐBQH nhưng đã được cử tri đã ủng hộ và đặt niềm tin.

Bà Hà cho biết, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, HĐND thành phố đã ban hành các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, an ninh trật tự, thu hút nhân tài... đảm bảo luật nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội

Bà Hà cho rằng, hiện nay bộ máy của HĐND thành phố đã đáp ứng được những yêu cầu. Do đó, nhiều dự án lớn Trung ương đã mạnh dạn giao cho Hà Nội quyết định như Khu đô thị O lympic, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị đa mục tiêu, 7 cầu qua sông Hồng.

Về luật Thủ đô 2024, sau hơn 1 năm có hiệu lực dù có nhiều điểm mới nhưng cũng có nhiều điểm chưa phù hợp với các luật ban hành sau nên yêu cầu sửa đổi được đặt ra. Hiện nay, các ban của HĐND thành phố đang phối hợp thiết kế Luật Thủ đô (sửa đổi) vượt trội hơn luật hiện hành nhiều lần.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, thành phố sẽ được quy hoạch lại, trong đó Hà Nội "cổ" sẽ được giữ lại để bảo tồn, còn cái cũ không đảm bảo cảnh quan và cuộc sống thì phải tái thiết.

Thay mặt cho các ứng cử viên, bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội, cho biết, nếu được bầu làm ĐBQH, bà sẽ cùng HĐND thành phố thực hiện đa dạng hóa kênh lắng nghe kiến nghị của cử tri như đường dây nóng, email cá nhân, điện thoại cá nhân...

Thông tin thêm về giải quyết kiến nghị cử tri, bà Hà cho biết thành phố đang xây dựng trang mạng xã hội với 9 nội dung quan trọng. Trong đó, HĐND thành phố sẽ tiếp thu kiến nghị cử tri rồi phân loại, chuyển đến các cơ quan thẩm quyền để giải quyết.

HĐND thành phố sẽ thực hiện cơ chế đeo bám giải quyết vụ việc. Theo đó, các vấn đề cử tri hỏi sẽ được chuyển đến cơ quan thẩm quyền; đại biểu sẽ theo dõi xem kiến nghị đã được giải quyết chưa, nếu chưa sẽ đeo bám đến cùng.

Đặc biệt, tới đây hoạt động của các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH thành phố và HĐND thành phố sẽ được đánh giá theo KPI. Cụ thể, đại biểu nhận kiến nghị của cử tri nhưng chưa giải quyết sẽ bị nhắc nhở, chấm điểm theo KPI. Việc đánh giá theo KPI nhằm đảm bảo đại biểu làm tròn trách nhiệm với cử tri, nhân dân. "Dự kiến, ngày 17/3 thành phố sẽ khai trương trang mạng xã hội này", Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội thông tin.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố sẽ tăng cường giám sát thực địa, tránh chỉ nghe báo cáo. Trong đó, sẽ tập trung giám sát các vấn đề dân sinh bức xúc, môi trường, thủ tục hành chính...