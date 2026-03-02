Sáng 2/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị để thực hiện quy trình công tác cán bộ bầu Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Thực hiện công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị để thực hiện các quy trình về công tác cán bộ theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình, thủ tục về công tác cán bộ, bảo đảm đồng bộ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành bầu Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết quả, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối của 100% đại biểu có mặt, ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đặng Xuân Phong giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y kết quả bầu cử đảm bảo đúng quy trình, quy định.