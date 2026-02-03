Hà Nội sắp có thay đổi lớn chưa từng có

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; căn cứ các chương trình, kế hoạch của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về phát triển thị trường khoa học và công nghệ, chiều ngày 03/02/2026, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ ra mắt “Chợ Chuyển đổi số và các nền tảng, giải pháp phục vụ chuyển đổi số, phát triển thị trường khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội” tại Khu Liên cơ 258 Võ Chí Công.

Lễ ra mắt diễn ra dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố; đại diện các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, xã, phường; các viện nghiên cứu, trường đại học; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; cùng đông đảo cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố. Lãnh đạo Thành ủy nhấn mạnh: " Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số không phải là một lĩnh vực riêng lẻ, mà là trục xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; là công cụ cốt lõi để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước ".

Bước triển khai cụ thể, đồng bộ các chủ trương lớn của Thành phố

Sự kiện đánh dấu bước triển khai cụ thể, đồng bộ và có hệ thống của Thành phố Hà Nội trong việc đưa các chủ trương, định hướng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đi vào thực tiễn. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhấn mạnh rằng sự kiện không phải là hoạt động trình diễn, mà là mốc chuyển sang giai đoạn tổ chức thực thi, có địa chỉ chịu trách nhiệm và có kết quả đầu ra cụ thể. Hệ thống được vận hành với các cấu phần trọng tâm:

Thứ nhất, Sàn Giao dịch Công nghệ Hà Nội (HanoTEX): Là hạ tầng trung tâm kết nối, giao dịch và chuyển giao công nghệ của Thủ đô; nơi hội tụ các hoạt động niêm yết, giới thiệu, đánh giá và thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học. Đây là công cụ để hình thành và phát triển thị trường KH&CN của Thủ đô.

Thứ hai, Chợ Chuyển đổi số (DTMarket): Cấu phần chuyên sâu của HanoTEX, tập trung kết nối cung - cầu các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ chuyển đổi số. DTMarket đánh dấu sự chuyển đổi phương thức tiếp cận: từ mua sắm theo danh mục sang đặt hàng theo bài toán, lựa chọn theo hiệu quả đầu ra.

Thứ ba, Hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến giữa các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan thuộc UBND Thành phố: Nhằm chuẩn hóa, số hóa quy trình phối hợp, rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch.

4. Super App iHanoi (phiên bản 1): Nền tảng tích hợp hướng tới kết nối người dân, doanh nghiệp với chính quyền, từng bước hình thành hệ sinh thái dịch vụ số đô thị thông minh.

Về quan điểm triển khai, Giám đốc Sở KH&CN nêu rõ nguyên tắc: " Không triển khai theo phong trào, không chạy theo hình thức. Mỗi nền tảng, mỗi giải pháp phải gắn với nhu cầu thực tế, có bài toán cụ thể, có đơn vị sử dụng rõ ràng, có người chịu trách nhiệm ".

Không gian trưng bày, trình diễn công nghệ - kết nối thực tiễn

Trong khuôn khổ Lễ ra mắt, Thành phố Hà Nội tổ chức không gian trưng bày và trình diễn công nghệ tại tầng 1 Sàn Giao dịch Công nghệ Hà Nội, với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu. Các doanh nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp phục vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Quản lý nhà nước; Đô thị thông minh; Sản xuất - kinh doanh; Giáo dục, y tế và đời sống.

Tổ chức vận hành theo định hướng chính thống, hiệu quả và có kiểm soát

Công ty cổ phần liên kết quốc tế BVA, đơn vị được giao tham gia triển khai, quản lý và vận hành thử nghiệm, cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở KH&CN để vận hành Sàn Giao dịch và Chợ Chuyển đổi số đúng định hướng, đảm bảo tính chính thống và minh bạch.

Đại diện lãnh đạo Công ty BVA khẳng định: "Chúng tôi xác định mình là cánh tay nối dài của cơ quan quản lý, bảo đảm vận hành đúng mục tiêu công, đúng pháp lý và không thương mại hóa lệch hướng". Đồng thời, đơn vị cam kết việc lựa chọn và nghiệm thu giải pháp sẽ dựa trên kết quả thực tế và KPI cụ thể, không dựa trên cam kết hình thức.

Để các nền tảng phát huy hiệu quả, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đề nghị người đứng đầu các địa phương phải trực tiếp vào cuộc, lấy sự hài lòng của người dân và sự phát triển của doanh nghiệp làm thước đo năng lực cán bộ. Giám đốc Sở KH&CN cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND các cấp phải chủ động rà soát, công bố các bài toán chuyển đổi số thực tế của đơn vị mình lên Chợ Chuyển đổi số để thử nghiệm và lựa chọn giải pháp.

Khẳng định quyết tâm dẫn dắt chuyển đổi số của Thủ đô

Lễ ra mắt là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, khẳng định quyết tâm chính trị cao của Thành phố Hà Nội trong việc dẫn dắt, thúc đẩy hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết thúc buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy bày tỏ kỳ vọng: " Các mô hình này không chỉ phục vụ cho hôm nay, mà sẽ tiếp tục được hoàn thiện, mở rộng, đóng góp thiết thực cho mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ hàng đầu của cả nước và khu vực ".