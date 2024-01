Hà Nội rét căm, nhiều trường được nghỉ nhưng phụ huynh vẫn đành đưa con tới vì không có người trông

Ngày 23/1, miền Bắc bước vào ngày rét nhất trong đợt này, khi không khí lạnh lấn sâu vào đất liền và chi phối toàn bộ thời tiết. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng trong hôm nay chỉ trong ngưỡng 7-10 độ C, vùng núi 2-5 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, căn cứ tin dự báo thời tiết vào 6h hằng ngày tại bản tin dự báo thời tiết, các trường học trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.