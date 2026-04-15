Hà Nội ra 'tối hậu thư' cho 341 dự án

Thanh Hiếu |

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu 341 nhà đầu tư khẩn trương báo cáo về việc triển khai thực hiện dự án theo quy định. Nếu báo cáo không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, UBND thành phố áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

UBND TP. Hà Nội vừa có thông báo gửi các nhà đầu tư về việc tổ chức rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương báo cáo về việc triển khai thực hiện dự án gửi về Văn phòng UBND thành phố trước ngày 30/4.

Sau 30/4, các nhà đầu tư không gửi báo cáo hoặc báo cáo không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ ràng năng lực và cam kết thực hiện, UBND thành phố sẽ áp dụng biện pháp thu hồi, dừng thực hiện dự án.

Hà Nội yêu cầu báo cáo khẩn cấp về 341 dự án chậm triển khai - Ảnh 1.

Một dự án chậm triển khai tại phường Thanh Xuân.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 19/4, theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư gửi báo cáo bảo đảm thời hạn và yêu cầu.

Trong danh sách các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai có nhiều dự án nhà ở, khu đô thị, ví như dự án Nhà ở xã hội tại Gia Lâm, dự án xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư tại Cầu Giấy, khu đô thị mới Chi Đông tại xã Quang Minh, khu đô thị Lê Trọng Tấn (Parkcity Hanoi) tại Từ Liêm, khu đô thị Văn Khê mở rộng - Usilk City tại Hà Đông...

