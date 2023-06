Hà Nội quy định ở 15m2 mới được đăng ký thường trú: Ảnh hưởng thế nào đến việc đăng ký khai sinh, nhập học cho con?

Dự kiến, dự thảo Nghị quyết sẽ được xem xét thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội đầu tháng 7 này.

Vừa qua, tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức, thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Nghị quyết số 11 ban hành năm 2023 của HĐND TP mới đề cập diện tích nhà ở cho thuê bình quân đầu người là điều kiện để thường trú, thực tiễn áp dụng còn khó khăn.

Trong khi đó, tình trạng dân số cơ học tiếp tục tăng nhanh cả ở nội và ngoại thành, nhất là khu vực nội đô lịch sử, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tác động mạnh đến công tác quản lý dân cư, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội, môi trường trên địa bàn thủ đô.

Hơn nữa, thời hạn áp dụng Nghị quyết 11 đã kết thúc vào ngày 31/12/2020, nên đòi hỏi cấp thiết ban hành Nghị quyết mới quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ để đảm bảo việc thực thi Luật Cư trú 2020 có hiệu quả.