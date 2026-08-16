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Hà Nội phê duyệt hồ sơ mời thầu KĐT hơn 20.000 tỷ, quy mô 75ha trên trục Đại lộ Thăng Long

Lễ Lễ
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Dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long có diện tích khoảng 75 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 20.247 tỷ đồng.

Hà Nội phê duyệt hồ sơ mời thầu KĐT hơn 20.000 tỷ, quy mô 75ha trên trục Đại lộ Thăng Long - Ảnh 1.

Theo UBND TP. Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố vừa ký Quyết định số 3793/QĐ-UBND phê duyệt hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long.

Theo đó, hồ sơ mời thầu gồm 3 phần: Thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; Yêu cầu thực hiện dự án; Dự thảo hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 20.247 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 75 ha. Hồ sơ dự thầu được đánh giá theo thang điểm 1.000, gồm: năng lực 250 điểm, phương án đầu tư kinh doanh 250 điểm và hiệu quả sử dụng đất 500 điểm. Tỷ lệ tối thiểu nộp ngân sách nhà nước (m) là 5,05%.

UBND Thành phố giao UBND phường Đại Mỗ chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác, hợp pháp của thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu.  Chỉ phát hành Hồ sơ mời thầu khi đáp ứng đủ điều kiện và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đúng quy định pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở Xây dựng, Quy hoạch - Kiến trúc, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Đại Mỗ cùng các đơn vị liên quan thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định.

Hà Nội phê duyệt hồ sơ mời thầu KĐT hơn 20.000 tỷ, quy mô 75ha trên trục Đại lộ Thăng Long - Ảnh 2.

Vị trí dự án (nguồn ảnh: Văn Đoan).

Trước đó, vào tháng 9/2025, Sở Tài chính TP Hà Nội phát thông báo mời quan tâm khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long.

Dự án nằm ở phường Đại Mỗ, với quy mô dân số khoảng 10.000 người. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2025 - 2030.

Về ranh giới, dự án có phía Bắc giáp đường gom Đại lộ Thăng Long; phía Đông giáp khu vực dự kiến bố trí trụ sở các bộ ngành Trung ương và khu dân cư hiện có; phía Nam giáp sông Nhuệ; phía Tây giáp tuyến đường quy hoạch rộng 21,25m.

Cụ thể, khu đô thị Nam Đại lộ Thăng Long nằm ở nút giao đại lộ Thăng Long với đường Lê Quang Đạo, cách Vinhomes Green Bay khoảng 1-2km.

Tổng diện tích thực hiện dự án khoảng 75 ha, trong đó có 65,9 ha đất dân dụng, 6,9 ha đất dân dụng khác và 2,2 ha đất ngoài dân dụng. Phần đất ở chiếm 13,9 ha, được quy hoạch đa dạng với: 28 lô đất nhà liền kề (tổng diện tích 5,3 ha, cao 5 tầng); 13 lô đất biệt thự song lập (4,9 ha, cao 4 tầng); 20 lô đất biệt thự đơn lập (3,7 ha, cao 4 tầng).

Ngoài nhà ở, dự án cũng bố trí quỹ đất để xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS và 4 lô bãi đỗ xe, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xã hội đồng bộ.

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