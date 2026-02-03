HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch

Thanh Hà |

Sáng sớm 3/2, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể người nổi trên sông Tô Lịch, gần Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội)

Khu vực phát hiện thi thể người.

Theo thông tin ban đầu, thi thể người được người dân phát hiện tại sông Tô Lịch khu vực gần Nhà máy xử lý nước thải Tam Trinh.

Thời điểm này, thi thể nổi trên mặt nước. Sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền sở tại.

Một số người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi sự việc.

Không lâu sau đó, Công an phường Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, xác định danh tính nạn nhân.

Lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai cho biết, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Chồng mất vì tai nạn, người phụ nữ tái hôn sau 6 năm ở vậy nuôi con: Bất ngờ hành động của bố mẹ chồng cũ
Tags

thi thể nam giới

sông Tô Lịch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại