HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Phát hiện 2 người tử vong trong tư thế quỳ, nhân chứng bàng hoàng cảnh tượng ở hiện trường

Nam An (t/h) |

Sáng nay, người dân xã Bình Minh (Hà Nội) tá hỏa khi phát hiện 2 người đàn ông tử vong tại một ngôi nhà.

Ngày 1/12, theo thông tin trên báo Vietnamnet, lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của 2 người đàn ông tại thôn Cao Viên, xã Bình Minh (TP Hà Nội). 

Bên ngoài căn nhà nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Báo Lao động

Theo thông tin trên báo Lao động, vào buổi sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện dấu hiệu bất thường tại ngôi nhà nói trên. Khi vào kiểm tra, các nhân chứng bàng hoàng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong tư thế quỳ gục trên đệm. Tại hiện trường, cạnh thi thể còn có kim tiêm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân là người địa phương (xã Bình Minh), người còn lại chưa xác định được nơi cư trú. Nguyên nhân tử vong tạm thời được nhận định có thể liên quan đến sốc thuốc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Ảnh, clip hiện trường vụ cháy nhà máy bia Hà Nội Habeco: Khói đen ngùn ngụt bốc cao

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại