Ngày 1/12, theo thông tin trên báo Vietnamnet, lãnh đạo UBND xã Bình Minh xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của 2 người đàn ông tại thôn Cao Viên, xã Bình Minh (TP Hà Nội).

Bên ngoài căn nhà nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: Báo Lao động

Theo thông tin trên báo Lao động, vào buổi sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện dấu hiệu bất thường tại ngôi nhà nói trên. Khi vào kiểm tra, các nhân chứng bàng hoàng phát hiện hai nạn nhân đã tử vong trong tư thế quỳ gục trên đệm. Tại hiện trường, cạnh thi thể còn có kim tiêm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt để phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu thập chứng cứ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định một nạn nhân là người địa phương (xã Bình Minh), người còn lại chưa xác định được nơi cư trú. Nguyên nhân tử vong tạm thời được nhận định có thể liên quan đến sốc thuốc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.