HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội phân luồng giao thông, hướng dẫn di chuyển tránh ùn tắc dịp lễ 30/4 - 1/5

Minh Tuệ |

Hà Nội thông báo phân luồng phương tiện dịp nghỉ lễ để giảm ùn tắc giao thông trên các trục đường chính dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; 30/4 và 1/5.

Ngày 14/4, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của thành phố, đặc biệt trên các trục quốc lộ 1, quốc lộ 5, quốc lộ 6, quốc lộ 32, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, trục đường Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt..., Sở Xây dựng Hà Nội thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông như sau:

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam (Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa…) có thể đi theo các hướng sau:

Trung tâm Hà Nội đi nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Trung tâm Hà Nội đi quốc lộ 1 cũ: Giải Phóng - Ngọc Hồi - Quốc lộ 1 vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại nút giao Vạn Điểm; nút giao Đại Xuyên (huyện Phú Xuyên).

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - ngã ba Ba La đi đường 21B - QL38 để ra QL1 cũ (nút giao Đồng Văn) hoặc vào nút giao Vực Vòng đi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 (trục Nguyễn Trãi - Trần Phú - Quang Trung) - rẽ trái đi đường Phùng Hưng - đến đường trục phía Nam - rẽ trái đường tỉnh 427B - ra ga Thường Tín để vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Quốc lộ 6 đi thị Trấn Xuân Mai - đi đường Hồ Chí Minh - đường 21B.

Hà Nội thông báo phân luồng phương tiện dịp nghỉ lễ để giảm ùn tắc giao thông

Hướng từ các tỉnh phía Nam đi về Hà Nội có thể đi theo các hướng sau:

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và nút giao Pháp Vân, xe cộ có thể đi theo các hướng sau để vào Hà Nội:

Tại nút giao Liêm Tuyền trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: đi đường TL494 - quốc lộ 21B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao vực vòng trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đi theo 2 hướng sau:

Rẽ trái đi quốc lộ 38 - quốc lộ 1B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Rẽ phải đi quốc lộ 38 - qua cầu Yên Lệnh - quốc lộ 39A - đường tỉnh 379 - nút giao với đường vành đai 3 (cầu Thanh Trì).

Tại nút giao Vạn Điểm: rẽ trái đi quốc lộ 1 - đường tỉnh 429 - quốc lộ 1B - quốc lộ 6 (ngã ba Ba La, Hà Đông).

Tại nút giao Thường Tín: đi đường tỉnh 427 - đến đường trục phía Nam - đường Phùng Hưng (Hà Đông).

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường vành đai 3 - cầu Thanh Trì - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Chương Dương - Nguyễn Văn Cừ - Hà Huy Tập - Ngô Gia Tự - cầu Đuống - đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - quốc lộ 18 đi cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt - quốc lộ 2 vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Cầu Thăng Long - tỉnh lộ 23 - đường Mê Linh đi quốc lộ 2.

Cầu Thăng Long - cầu vượt Nam Hồng - đường 23 - Quốc lộ 2 - đường tỉnh 310B đi cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Đường quốc lộ 3 - đường tỉnh 296 - vào cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Đường quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên...) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đại lộ Thăng Long - đường Tản Lĩnh - Yên Bài - cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình.

Quốc lộ 6 - xã Xuân Mai - Phú Thọ.

Quốc lộ 32 đi Phú Thọ.

Hướng từ Hà Nội đi các tỉnh phía Đông (Quảng Ninh, Hải Phòng…) và ngược lại có thể đi theo các hướng sau:

Đường Cổ Linh - nút giao đường Vành đai 3 đường Cổ Linh - cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

Quốc lộ 5 cũ (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Đức Thuận) đi Hải Dương.

Cầu Thanh Trì - đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - đi quốc lộ 18.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, xe ô tô lưu thông từ đường Ngọc Hồi (quốc lộ 1A) có nhu cầu kết nối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có thể đi theo hướng từ nút giao Ngọc Hồi - ngõ 15 Ngọc Hồi đi vào ngõ 15 Ngọc Hồi để đi ra nhánh ramp kết nối ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ .

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

00:30
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

"Siêu nút giao" hơn 2.380 tỷ đồng ở Hà Nội thế nào sau 1 năm thi công?

01:10
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại