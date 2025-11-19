HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa

Thanh Hà |

Tối 18/11, chiếc xe ô tô BKS Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội trên phố Nguyễn Văn Luyện (phường Dương Nội, Hà Nội).

Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa- Ảnh 1.

Hình ảnh vụ cháy được người dân chia sẻ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày, tại phố Nguyễn Văn Luyện (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 29A-310.XX lưu thông trên phố Nguyễn Văn Luyện. Khi xe di chuyển đến khu vực ngã tư gần Công viên Thiên văn học thì bất ngờ bốc cháy.

Mặc dù trời mưa, nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhiều người dân xung quanh dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Một cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ cháy không thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tags

CSGT

hỏa hoạn

cháy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại