Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt giữa trời mưa

Hình ảnh vụ cháy được người dân chia sẻ.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 18h30 cùng ngày, tại phố Nguyễn Văn Luyện (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 29A-310.XX lưu thông trên phố Nguyễn Văn Luyện. Khi xe di chuyển đến khu vực ngã tư gần Công viên Thiên văn học thì bất ngờ bốc cháy.

Mặc dù trời mưa, nhưng ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhiều người dân xung quanh dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Một cán bộ Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, vụ cháy không thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.