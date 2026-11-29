Đáng chú ý, 2 trong số 3 hộ có diện tích đất còn lại sau thu hồi vượt mức tối thiểu được phép tách thửa nên không thuộc diện được hưởng chính sách tái định cư. Trong khi đó, khu vực này được quy hoạch là đất biệt thự theo quy hoạch tỷ lệ 1/500, với mật độ xây dựng 75%.