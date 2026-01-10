HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội: Người phụ nữ bị gia đình hàng xóm đánh tới tấp giữa hành lang chung cư

Thanh Hà |

Một người phụ nữ ở Hà Nội bị gia đình hàng xóm hành hung giữa hành lang chung cư trên địa bàn phường Từ Liêm (Hà Nội) gây bức xúc dư luận.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị hành hung hàng xóm giữa hành lang chung cư gây chấn động - Ảnh 1.

Hình ảnh cắt từ video.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc kể trên xảy ra tại chung cư CT5-DN2, phường Từ Liêm (Hà Nội). Nạn nhân trong vụ việc là chị N.T.H (trú tại chung cư kể trên). Hiện nạn nhân đang phải nhập viện theo dõi chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ việc, ngày 9/1, chị H. cho biết sau khi bị gia đình hàng xóm hành hung, chị xuất hiện các triệu chứng đau đầu, choáng váng, đau ngực và khó thở.

"Đến sáng nay tôi mới đi khám và được bác sĩ chỉ định chụp CT, X-quang, nhập viện theo dõi" - người phụ nữ cho biết.

Được biết, nạn nhân và gia đình hàng xóm có mâu thuẫn từ trước. Đáng chú ý, trước đây gia đình hàng xóm cũng xảy ra xô xát với hộ dân khác ở chung cư. Sau vụ việc, gia đình chị H. đã lắp camera ở ngoài cửa để bảo đảm an toàn.

Người phụ nữ ở Hà Nội bị hành hung hàng xóm giữa hành lang chung cư gây chấn động - Ảnh 2.

Chị H. đang điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, một số người còn phản ánh nam thanh niên sống cùng gia đình trên còn có hành vi thiếu chuẩn mực với phụ nữ tại thang máy.

Trước đó, tối 8/1, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chị H. bị gia đình hàng xóm hành hung tại hành lang chung cư.

Trong clip, khi chị H. về nhà thì bị một người đàn ông và một phụ nữ ở nhà hàng xóm hành hung...

Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.

