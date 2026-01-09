Trong thực tiễn, nhiều vụ án liên quan đến hoạt động nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke, massage… cho thấy không ít chủ cơ sở hoặc người quản lý đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội chứa mại dâm .

Đây là tội danh được quy định với nhiều khung hình phạt rất nghiêm khắc tại Điều 327 Bộ luật Hình sự, tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội.

Theo quy định, chứa mại dâm là hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc tạo điều kiện để người khác thực hiện hành vi mua bán dâm, dù người phạm tội không trực tiếp tham gia môi giới hay mua bán dâm.

Hành vi chứa mại dâm tại nhà nghỉ, khách sạn có thể bị xử lý hình sự với nhiều khung hình phạt nghiêm khắc, mức cao nhất lên tới tù chung thân theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Theo Khoản 1 Điều 327 quy định, người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Đây là khung hình phạt áp dụng đối với các trường hợp phạm tội thông thường, chưa có tình tiết tăng nặng.

Người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau: có tổ chức; cưỡng bức mại dâm; phạm tội từ hai lần trở lên; chứa mại dâm đối với từ bốn người trở lên; chứa mại dâm đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; hoặc tái phạm nguy hiểm.

Đây là những tình tiết thể hiện tính chất nghiêm trọng hơn của hành vi, xâm phạm trật tự xã hội và quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Phạt tù từ 10 đến 15 năm tù đối với các hành vi chứa mại dâm trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, bao gồm: chứa mại dâm đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; thu lợi bất chính từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của người bán dâm với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.

Khung hình phạt đặc biệt nghiêm trọng là từ 15 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân với những hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, người phạm tội nếu thuộc một trong các trường hợp: chứa mại dâm đối với từ hai người trở lên trong độ tuổi từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên; hoặc cưỡng bức mại dâm dẫn đến người bị hại chết hoặc tự sát.

Ngoài hình phạt chính là tù giam, người phạm tội chứa mại dâm còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung, gồm: phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt quản chế từ 01 năm đến 05 năm, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Từ các quy định trên có thể thấy, tội chứa mại dâm được xử lý với nhiều cấp độ hình phạt rất nặng. Chỉ cần biết rõ hành vi mua bán dâm diễn ra nhưng vẫn cho thuê địa điểm, làm ngơ hoặc tạo điều kiện để trục lợi, người vi phạm đã có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó, các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú, giải trí cần đặc biệt chú trọng công tác quản lý, tránh để vi phạm pháp luật và đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.