Hà Nội: Người đàn ông hoảng loạn, lao xuống ruộng lúa khi gặp nhóm cướp mạnh động trong đêm

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 2-11, Công an quận Hà Đông nhận được tin báo của anh N.T.B. (sinh năm 2004; ở huyện Thanh Oai, Hà Nội) về việc khi đi trên đường thuộc địa phận phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thì bị 3 đối tượng dùng tuýp sắt uy hiếp cướp 1 xe máy nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát 29M1. 82xxx



Nhận tin báo, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, Công an quận Hà Đông bắt giữ 3 đối tượng gây án là Trần Minh Long (sinh năm 2009 trình độ lớp 8/12); Nguyễn Công Đạt (sinh năm 2010; học sinh lớp 8) và Nguyễn Phụ Tuấn H. (sinh năm 2011; học sinh lớp 7) đều trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông (Hà Nội).

Cơ quan Công an thu giữ vật chứng là chiếc xe Honda Vision, 1 xe Honda Dream biển kiểm soát 29Y3-151.35 và 2 tuýp sắt.

Tang vật bị công an thu giữ.

Tại cơ quan công an, Trần Minh Long khai nhận, bố đang chấp hành án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, mẹ bán hoa quả. Nguyễn Công Đạt có bố mẹ làm lao động tự do. Còn Nguyễn Phụ Tuấn H. có bố mẹ là công nhân, và bố thường xuyên đi làm xa nhà.

Do có chung hoàn cảnh, 3 đối tượng ở gần nhà nhau nên thường xuyên bỏ học, tối bỏ nhà đi chơi, khi hết tiền thì bàn nhau đi cướp.

Ngày 26-10, nhóm giao H. có trách nhiệm chuẩn bị xe máy làm phương tiện di chuyển. Đạt chuẩn bị tuýp sắt, dao… Đêm 30-10, H. đợi mẹ đi ngủ, lén lấy xe máy rồi nhắn cho Đạt, Long biết để chuẩn bị lên đường. Nhận tin, Đạt chuẩn bị 1 con dao.

Khoảng 2h sáng 31-10, H. điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Dream biển kiểm soát 29Y3-151.35, đón Đạt và Long. Cả 3 đi lang thang quanh khu đô thị Dương Nội, quận Hà Đông, nhưng không gặp ai nên bỏ về. Trên đường, Đạt vứt bỏ con dao.

Khoảng 2h ngày 2-11, H. lại chờ mẹ đi ngủ để lấy xe máy đón Đạt và Long ra sân bóng tổ 14, phường Yên Nghĩa. Tại đây, Đạt lấy 2 thanh tuýp sắt giấu từ trước.

Đến khoảng 2h50 phút, tới đường Cienco 5 thuộc địa phận phường Kiến Hưng, phát hiện anh N.T.B đi xe máy một mình. Lập tức, Long tăng tốc, áp sát để Đạt vung tuýp sắt vụt vào phần sau xe. Thấy vậy, anh B. tấp xe vào lề đường, dừng lại. Long điều khiển xe quay lại.

Anh B. thấy 3 đối tượng có hung khí nên hoảng sợ, vứt xe máy chạy bộ về hướng về Thanh Oai. Long nhảy xuống lấy xe của anh B. tiếp tục đuổi theo khiến nạn nhân sợ quá lao xuống ruộng lúa gần đó.

Chiếc xe máy của anh B. bị các đối tượng đập vỡ phần sau, rồi lấy đi. Gây án xong, các đối tượng mang tang vật về cất giấu ở ngõ gần nhà Hưng, rồi vào nhà Hưng ngủ.

Hiện tại, cơ quan điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Minh Long và Nguyễn Công Đạt về hành vi Cướp tài sản; đối với Nguyễn Phụ Tuấn H., do dưới 14 tuổi, chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an phường Yên Nghĩa lập hồ sơ đưa vào diện quản lý giáo dục tại địa phương.