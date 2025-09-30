Thông tin về các giải pháp giảm ngập úng, chiều 30/9 Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, hiện nay Công ty đang bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập, hướng dẫn người dân đi lại

Cùng với đó, công ty cũng đang vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống để bơm nước ra các con sông, trong đó có các trạm bơm, như: Trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm); vận hành 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.