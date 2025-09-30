Hà Nội ngập kinh hoàng, Sở GD-ĐT chỉ đạo nóng cho tất cả các trường trên thành phố

Ngày 30/9, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 khiến Hà Nội có mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố ngập sâu. Học sinh một số trường được thông báo nghỉ hoặc chuyển học trực tuyến, nhưng không ít phụ huynh vẫn rơi vào cảnh vất vả do thông báo muộn.

Từ sáng sớm, nhiều trường học đã gửi thông báo cho phụ huynh về việc học sinh nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến. Tuy nhiên, cũng có trường đưa ra thông báo muộn, khiến phụ huynh đưa con đến lớp rồi mới biết nghỉ. Một số trường vẫn tổ chức dạy buổi sáng nhưng bất ngờ thông báo đầu giờ chiều cho học sinh nghỉ, phụ huynh phải đón con trong điều kiện mưa ngập.

Trước tình hình trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành Công văn số 3978/SGD-CTTT yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động phương án ứng phó mưa bão. “Các đơn vị, cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng của mưa bão, ngập lụt mà học sinh không thể đến trường cần chủ động bố trí hình thức học tập phù hợp, nghỉ học tạm thời hoặc chuyển dạy học trực tuyến,” công văn nêu rõ.

Sở cũng chỉ đạo các trường thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động, tránh bị động hoặc thông báo chậm. Ngoài ra, nhà trường phải rà soát hệ thống cây xanh, cơ sở vật chất, xử lý kịp thời cây có nguy cơ gãy đổ; khi chưa thể xử lý ngay phải có cảnh báo và phối hợp cơ quan chuyên môn. Sau mưa bão, các đơn vị phải vệ sinh, khử khuẩn, dọn dẹp môi trường học tập, bảo đảm an toàn khi đón học sinh trở lại.

Mưa lớn, Hà Nội nhiều nơi chìm trong biển nước - Ảnh: VTC News

Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh: việc bảo đảm an toàn tính mạng học sinh, giáo viên phải đặt lên hàng đầu; các trường phải linh hoạt, kịp thời trong tổ chức dạy học, đồng thời báo cáo thường xuyên về tình hình để có hướng dẫn ứng phó tiếp theo.

Ảnh hưởng của bão số 10 khiến Hà Nội mưa lớn kéo dài sáng 30/9, nhiều tuyến phố ngập sâu từ 0,1–0,3m, giao thông ùn tắc cục bộ. Thành phố đã đưa cảnh báo ngập úng hơn 30 điểm nội đô và cảnh báo nguy cơ mưa giông, lốc, sét và ngập úng vẫn tiếp diễn trong vài giờ tới, người dân cần chủ động phòng tránh.

Điển hình, trước sân vận động Mỹ Đình, đoạn đường Lê Quang Đạo ở cả hai chiều chìm trong "biển nước". Xe máy và ô tô nối đuôi nhau di chuyển chậm chạp, nhiều người phải xuống dắt bộ, lội nước giữa dòng xe đông nghịt. Có thời điểm, dòng phương tiện gần như "đứng hình" do ùn tắc nghiêm trọng.

Tình trạng tương tự xảy ra tại đường Trịnh Văn Bô và các tuyến gom đại lộ Thăng Long (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), khi nước ngập sâu khiến xe cộ không thể lưu thông. Tại các hầm chui dân sinh qua đại lộ Thăng Long, lực lượng chức năng đã phải căng dây cảnh báo và chặn phương tiện để bảo đảm an toàn cho người đi đường.