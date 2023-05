Hà Nội: Ngắm 8 công trình kiến trúc cổ sắp được kiểm định, bảo tồn

Trường THPT Chu Văn An (Thụy Khê, Tây Hồ) tiền thân là Collège du Protectorat (Trường trung học Bảo hộ) do chính quyền Pháp xây dựng năm 1908. Tổng diện tích của trường THPT Chu Văn An là 42.000 m2 với 13 tòa nhà, trong đó tòa nhà cổ nhất khuôn viên trường là thư viện hay còn gọi là nhà bát giác.