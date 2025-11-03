HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc

Phạm Trang |

Sáng nay (3/11), Hà Nội đón đợt rét đầu mùa với mưa phùn và gió lạnh khiến nhiệt độ giảm chỉ còn khoảng 18°C.

Clip: Như Hoàn

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 1.

Từ sáng sớm, mưa phùn lất phất cùng gió lạnh khiến người đi đường co ro trong những chiếc áo mưam khoác dày, mũ len, khăn quàng

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 2.

Khu vực hầm chui Trung Hoà

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 3.

Trên nhiều tuyến phố, mưa nhỏ kéo dài khiến giao thông ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm chạp

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 4.

Khu vực đường Nguyễn Trãi rơi vào tình trạng ùn tắc

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 5.

Trong giờ cao điểm, tình trạng tắc nghẽn càng rõ rệt khi ai nấy đều cố gắng di chuyển cẩn thận trên mặt đường trơn ướt

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 6.

Gió lạnh thổi mạnh, áo mưa phồng lên theo từng cơn gió khiến việc di chuyển trở nên chật vật

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 7.

Khu vực đường Khuất Duy Tiến

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 8.

Với người đeo kính cận, việc đi dưới mưa lại thêm phần bất tiện khi mặt kính mờ hơi, phủ đầy giọt nước

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4/11, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục rét, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm. Tại Hà Nội, trời duy trì mưa nhỏ, sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất dao động 17–19°C. Cảm giác rét rõ rệt về đêm và sáng sớm được dự báo sẽ kéo dài trong vài ngày tới.

Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc- Ảnh 10.

Đợt mưa lạnh đầu tuần không chỉ báo hiệu mùa đông đang đến gần mà còn khiến nhịp sống Thủ đô sáng nay như chậm lại giữa dòng người co ro, len lỏi trong làn mưa mỏng phủ khắp phố phường.

Ảnh, clip: Như Hoàn

