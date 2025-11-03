Hà Nội mưa lạnh 18 độ C ngày đầu tuần, người dân co ro giữa dòng xe ùn tắc Phạm Trang | 03/11/2025 11:12 Báo lỗi cho Soha Sáng nay (3/11), Hà Nội đón đợt rét đầu mùa với mưa phùn và gió lạnh khiến nhiệt độ giảm chỉ còn khoảng 18°C. Clip: Như HoànTừ sáng sớm, mưa phùn lất phất cùng gió lạnh khiến người đi đường co ro trong những chiếc áo mưam khoác dày, mũ len, khăn quàngKhu vực hầm chui Trung HoàTrên nhiều tuyến phố, mưa nhỏ kéo dài khiến giao thông ùn ứ, các phương tiện di chuyển chậm chạpKhu vực đường Nguyễn Trãi rơi vào tình trạng ùn tắcTrong giờ cao điểm, tình trạng tắc nghẽn càng rõ rệt khi ai nấy đều cố gắng di chuyển cẩn thận trên mặt đường trơn ướtGió lạnh thổi mạnh, áo mưa phồng lên theo từng cơn gió khiến việc di chuyển trở nên chật vậtKhu vực đường Khuất Duy TiếnVới người đeo kính cận, việc đi dưới mưa lại thêm phần bất tiện khi mặt kính mờ hơi, phủ đầy giọt nướcTheo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4/11, thời tiết Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục rét, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm. Tại Hà Nội, trời duy trì mưa nhỏ, sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất dao động 17–19°C. Cảm giác rét rõ rệt về đêm và sáng sớm được dự báo sẽ kéo dài trong vài ngày tới.Đợt mưa lạnh đầu tuần không chỉ báo hiệu mùa đông đang đến gần mà còn khiến nhịp sống Thủ đô sáng nay như chậm lại giữa dòng người co ro, len lỏi trong làn mưa mỏng phủ khắp phố phường.Ảnh, clip: Như HoànLùm xùm nợ nần của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt Tags hà nội Nghệ An mưa phùn Theo Đời sống pháp luật Copy link Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ha-noi-mua-lanh-dau-tuan-nguoi-dan-co-ro-giua-dong-xe-un-tac-a586950.html Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha