Hà Nội mưa cả đêm không ngớt, loạt tuyến phố ngập úng

Sau nhiều ngày mưa liên tục, Hà Nội tiếp tục hứng trận mưa lớn kéo dài suốt đêm, khiến nhiều tuyến đường ngập úng, giao thông đi lại khó khăn.

Đêm qua và sáng sớm nay (17/9), nhiều tỉnh thành ở miền Bắc và miền Trung có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, trong đó khu vực Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 16/9 đến 3h ngày 17/9 có nơi trên 130mm như các trạm: Cầu Diễn (Hà Nội) 133.8mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 152.8mm, Như Xuân (Thanh Hóa) 151mm…

Mưa xối xả suốt nhiều giờ khiến lượng nước dồn xuống các tuyến phố ngày càng lớn, trong khi một số khu vực chưa kịp tiêu thoát.

Tại nhiều tuyến đường, nước mưa dâng cao, tràn lên mặt đường, gây ngập úng và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Phố Lương Thế Vinh, Hà Đông ngập nặng lúc 5h30 ngày 17/9 .

Từ sáng sớm, trên các nhóm giao thông mạng xã hội, nhiều người dân liên tục hỏi thông tin về tình hình ngập úng tại các tuyến đường ở Hà Nội để chủ động lựa chọn lộ trình.

Nhiều tài khoản cũng chia sẻ hình ảnh, thông tin về các điểm ngập tại Hà Đông, Thụy Khuê, Long Biên...

Chị H. cho biết sáng nay, trường con gái chị ở khu vực Tân Triều thông báo học sinh tạm nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến do các tuyến đường dẫn vào trường đều ngập.

Một số hình ảnh ngập úng ở Hà Nội sáng 17/9:

Khu vực ngã 3 Xa La lúc 5h30.

Đường Phùng Hưng, Hà Đông ngập gần nửa bánh xe.

Lực lượng chức năng đã phải đặt biển báo cấm các phương tiện đi qua khu vực ngã ba Xa La khi nước ngập sâu. (Ảnh: Lê Nam)

Đường Tố Hữu, Hà Đông lúc 6h30 sáng nay, nhiều phương tiện bị chết máy khi cố đi qua đoạn ngập sâu.

Nước ngập quá nửa bánh xe trên đường Lê Đức Thọ, đoạn qua sân vận động Mỹ Đình, khiến dòng phương tiện ùn tắc, nhiều xe không thể lưu thông qua khu vực.

Nhiều phương tiện phải leo lên vỉa hè để tránh đoạn đường ngập sâu. Một số ô tô, xe máy cố vượt qua nhưng bị chết máy.

Lực lượng chức năng túc trực để xử lý.

Tại Thái Hà, mực nước dâng 30-40cm.

Người dân vất vả di chuyển trong giờ cao điểm sáng.

Người phụ nữ phải xuống xe dắt bộ qua khu vực ngập sâu.