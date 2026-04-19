Hà Nội: Một phường đồng loạt cắt điện, nước 620 nhà xưởng công trình vi phạm

Ngày 15/4, phường Thanh Liệt đã tiến hành cưỡng chế phá dỡ sân Pickleball rộng 6.200m2 được xây dựng trên đất nông nghiệp. Đây được xem là sân Pickleball lớn nhất Hà Nội với 22 sân chơi, được đầu tư bài bản với tổng mức đầu tư ước tính hơn 10 tỷ đồng. Từ tháng 1/2026 khi công trình đang xây dựng đã bị UBND phường lập biên bản, xử phạt 140 triệu đồng và yêu cầu tháo dỡ. Tuy nhiên, chủ đầu tư không chấp hành nên UBND phường đã quyết định cưỡng chế, phá dỡ công trình.