Ngày 20/8, UBND TP Hà Nội đã ban hành công văn về việc bảo đảm các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Theo kế hoạch, các hoạt động hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày 21, 24 và 30/8, trước khi Lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành chính thức tổ chức lúc 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Để bảo đảm thành công cho sự kiện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao các Phó Chủ tịch thành phố chỉ đạo quyết liệt nhiệm vụ của từng tiểu ban, đồng thời chủ động xây dựng phương án triển khai trong mọi tình huống, tránh bị động, bất ngờ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền, Trưởng Tiểu ban Vật chất hậu cần chỉ đạo: Triển khai Phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội, tại các cửa ngõ Thủ đô theo dõi các hoạt động kỷ niệm, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành thể hiện tình cảm thân thiện, mến khách của Thủ đô, Thành phố vì Hòa Bình.

Triển khai Phương án đảm bảo cung ứng nhu yếu phẩm (nước uống, lương khô, bánh ăn liền), chỗ che mưa, che nắng, các tuyến xe buýt phục vụ miễn phí cho nhân dân và du khách nhất là người già từ các địa phương về Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị các phường, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thân thiện, mến khách; sẵn sàng hỗ trợ nhân dân và du khách về Thủ đô dịp Quốc khánh.

Bên cạnh đó, Tiểu ban An ninh, giao thông có trách nhiệm xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông và tổ chức lực lượng để bảo đảm an ninh, trật tự cho các tuyến đường, tuyến phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.

Chương trình cụ thể của Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành ngày 2/9: