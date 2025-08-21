Trong khán phòng của trải nghiệm VR, nơi hàng trăm người Việt Nam đang lặng im lắng nghe giọng Bác Hồ cất lên, tiếng khóc nức nở bỗng vang thành tiếng. Cả khán phòng quay lại. Người bật khóc không phải một cụ già nhớ về ký ức cũ, cũng không phải một thanh niên lần đầu được “chạm” vào lịch sử, mà là một du khách ngoại quốc.

Anh mặc chiếc áo đỏ rực, in ngôi sao vàng năm cánh. Trên tay anh, một tấm bảng gỗ khắc dòng chữ giản dị bằng tiếng Việt: “5 điều Bác Hồ dạy”. Anh ôm chặt như báu vật.

Dragon Kim xúc động trong khoảnh khắc "xuyên không" gặp Bác Hồ.

Khi giọng Bác vang lên trầm hùng: “Hỡi đồng bào cả nước…”, đôi vai anh run rẩy, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Nước mắt chảy dài, ướt đẫm khuôn mặt. Không kìm được, anh úp mặt vào tấm bảng, để nước mắt thấm xuống từng thớ gỗ.

Có cụ bà run run rút khăn lau nước mắt theo, có em nhỏ ngơ ngác siết chặt lá cờ trong tay, còn những người trẻ tuổi lặng lẽ cúi đầu để mặc cho cảm xúc dâng lên cùng tiếng khóc ấy.

Người đàn ông ấy xưng tên là Dragon Kim, một du khách Hàn Quốc có tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam. Anh kể, sau 8 năm sống tại Việt Nam, học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam, anh đã đặt khắc tấm bảng gỗ ấy.

“Tôi khắc để mỗi ngày đều nhớ. 5 điều Bác Hồ dạy không chỉ cho thiếu nhi Việt Nam, mà còn cho tất cả chúng ta. Tôi muốn sống đúng như vậy", Dragon Kim nói trước khi bắt đầu phần trải nghiệm.

Khi trải nghiệm kết thúc, thay vì lặng lẽ tháo kính như bao người, Dragon Kim bất ngờ đứng thẳng dậy. Anh nâng cao tấm bảng gỗ và đọc vang, từng chữ rõ ràng, dẫu tiếng Việt còn ngập ngừng: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Giữ gìn vệ sinh thật tốt. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm".

Dragon Kim không kìm nổi xúc động khi được thấy Bác Hồ.

Cả hội trường im phăng phắc. Những lời dạy mà Bác Hồ để lại cho thiếu nhi năm nào, nay vang lên từ miệng một người Hàn Quốc, vụng về nhưng tha thiết, chạm đến trái tim tất cả mọi người có mặt.

Và rồi, Dragon Kim giơ cao tay hét lớn: “Tôi yêu Việt Nam!”. Tiếng hô bật ra dứt khoát, mạnh mẽ, khiến khán phòng vỡ òa. Tiếng vỗ tay rền vang, có người đứng bật dậy, phất cao lá cờ. Cụ già lau nước mắt, em nhỏ cười rạng rỡ, nhiều bạn trẻ nấc nghẹn theo.

Trong giây phút ấy, không còn biên giới, không còn khoảng cách. Chỉ còn một tình yêu chung – tình yêu dành cho Việt Nam, cho Tổ quốc và cho Bác Hồ kính yêu.

Sau khoảnh khắc ấy, Dragon Kim chia sẻ trong nghẹn ngào: "Tôi bắt đầu yêu Bác Hồ từ hơn 20 năm trước, khi còn học cấp ba. Dù không thực sự đọc, viết, nói tiếng Việt trôi chảy, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để học mọi điều từ Bác. Tôi luôn ước một lần được gặp Bác, nhưng điều duy nhất tôi có thể làm là tới thăm Lăng Bác khoảng 5 lần. Tất nhiên, đó là một vinh dự lớn, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy di hài Người".

Những vị khách cuối cùng trong chương trình trải nghiệm.

Anh ngừng lại, lau vội dòng nước mắt vẫn còn trên má, rồi nói tiếp bằng giọng run run:

“Tôi luôn nghĩ, thật may mắn cho những thế hệ lớn tuổi ở Việt Nam. 80, 90 tuổi, họ đã từng nhìn thấy Bác thật sự, nghe được giọng nói của Bác. Còn tôi, chỉ có thể xem lại qua những video trên YouTube. Công nghệ này dù không thể truyền tải hết sự vĩ đại của Bác, nhưng ít nhất tôi cũng cảm nhận được một phần, và tôi thấy mình như đang có mặt ở Quảng trường Ba Đình năm 1945".

Dragon Kim nói thêm, thường ngày khi xem video hay nghe bài hát về Bác Hồ, anh đều khóc. Lần này cũng vậy, nhưng xen lẫn trong đó là niềm vui, niềm vui mà mọi người xung quanh đã thể hiện ngay sau 10 - 20 giây đầu tiên. Dù đứng chờ 7 - 8 tiếng đồng hồ trong thời tiết nóng bức, mưa nắng thất thường, chỉ để được xem một phút, anh vẫn thấy rất xứng đáng.

Dragon Kim sau đó cúi đầu thật sâu, nắm chặt tay những người trong ban tổ chức và nói ngắt quãng: “Cảm ơn Việt Nam. Cảm ơn Bác Hồ. Đây là khoảnh khắc đời tôi không bao giờ quên".