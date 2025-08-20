HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
10 trực thăng thao luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời Hà Nội

Đức Nguyễn |

Sáng 20/8, đội hình 10 chiếc trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện huấn luyện bay kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên bầu trời Hà Nội, chuẩn bị cho chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

VIDEO: Đội hình trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc luyện tập trên bầu trời Hà Nội.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 1.

Sáng 20/8, tại sân bay Hoà Lạc (Hà Nội), Quân chủng Phòng không - Không quân triển khai huấn luyện bay chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 2.

Từ sáng sớm, tổ bay trực thăng Mi-8 rời đường băng sân bay Hòa Lạc thực hiện chuyến bay trinh sát khí tượng, thu thập dữ liệu phục vụ huấn luyện.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 3.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 4.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 5.

Tiếp đó, tổ kỹ thuật nhanh chóng vào vị trí, rà soát toàn bộ máy bay. Các biên đội trực thăng được tiếp nhiên liệu, nạp điện… để sẵn sàng cho công tác huấn luyện.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 6.

Trong sáng nay, 10 trực thăng Mi-8, Mi-17 của các Trung đoàn không quân 917, 916, 930 đã tập bay kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 7.

Đồng loạt 10 chiếc trực thăng cất cánh, bước vào buổi huấn luyện kéo cờ.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 8.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 9.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 10.

Mười chiếc trực thăng quân sự đã tập luyện theo đội hình 1-3-3-3, giữ cự ly và độ cao chính xác.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 11.

Trong mỗi đội hình, trực thăng bay dẫn đầu treo cờ Đảng, các trực thăng bay phía sau treo cờ Tổ quốc.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 12.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 13.

Những lá cờ có kích thước 20m2, chiều dài 5,4m, rộng 3,6m.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 14.

Dây cáp dài 8m sẽ được cố định vào móc treo ngoài trực thăng cùng quả đối trọng nặng 120kg, đảm bảo cho dây treo cờ căng, thẳng, giữ trạng thái cờ bay đẹp khi trực thăng bay với tốc độ 80-120km/h.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 15.

“Hôm nay, chúng tôi tập luyện kéo cờ theo đội hình 10 trực thăng (1-3-3-3), đồng thời thử phương án bay trong điều kiện thời tiết xấu theo 5 tốp (2-2-2-2-2), nhưng đều cùng một đường bay", Đại tá Đỗ Viết Hưng - Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) chia sẻ.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 16.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 17.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 18.

Biên đội trực thăng kéo cờ bay nhiều vòng trên bầu trời Hà Nội.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 19.

Theo kế hoạch, tại chương trình diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2/9 tới đây, đội hình 10 chiếc trực thăng sẽ bay chào mừng trên bầu trời Thủ đô.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 20.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 21.

Sau nhiều lượt bay huấn luyện, các trực thăng hạ cánh, hoàn thành nhiệm vụ bay huấn luyện trong sáng nay.

10 Trực thăng kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc bay trên bầu trời Hà Nội - Ảnh 22.

Đến thời điểm hiện tại, các tổ bay đã thực hành nhuần nhuyễn bay biểu diễn kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, quyết tâm mang đến màn trình diễn đặc sắc tại ngày lễ trọng đại của dân tộc.

