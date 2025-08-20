10 trực thăng thao luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời Hà Nội

VIDEO: Đội hình trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc luyện tập trên bầu trời Hà Nội.
Đức Nguyễn |
Sáng 20/8, đội hình 10 chiếc trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện huấn luyện bay kéo cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên bầu trời Hà Nội, chuẩn bị cho chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
