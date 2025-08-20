10 trực thăng thao luyện kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên bầu trời Hà Nội

“Hôm nay, chúng tôi tập luyện kéo cờ theo đội hình 10 trực thăng (1-3-3-3), đồng thời thử phương án bay trong điều kiện thời tiết xấu theo 5 tốp (2-2-2-2-2), nhưng đều cùng một đường bay", Đại tá Đỗ Viết Hưng - Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân) chia sẻ.