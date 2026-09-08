Hà Nội liên tục đón siêu sao Kpop: Từ G-Dragon, PSY, BIGBANG đến “cú nổ” GDA 2027

Hà Nội đang là điểm đến thu hút dàn sao khủng đến từ Kpop và đặc biệt GDA 2027 đang gây rất nhiều tò mò về dàn line-up sẽ đổ bộ.

Nếu vài năm trước, việc những ngôi sao Kpop hàng đầu đặt chân tới Việt Nam còn được xem là sự kiện hiếm có thì những năm gần đây, Hà Nội dường như đang bước vào một "kỷ nguyên" hoàn toàn khác.

Đặc biệt có thể nói tới ngay trong năm 2026, thủ đô liên tục trở thành điểm hẹn của loạt tên tuổi đình đám, từ PSY, Jay Park, Sandara Park, Wendy, BamBam cho đến BIGBANG. Và ngay khi Golden Disc Awards chính thức chốt lịch tổ chức tại Hà Nội vào đầu năm 2027, tất cả những gì diễn ra trong năm nay bỗng trở thành một màn "chạy đà" cực nóng cho cú nổ lớn được hàng chục nghìn fan Kpop ngóng đợi.

“Cú nổ” mang tên GDA 2027 tại Hà Nội đang khiến cộng đồng fan Kpop tại Việt Nam đứng ngồi không yên

Đầu tháng 6/2026, SVĐ Mỹ Đình đã trở thành tâm điểm của cộng đồng fan Kpop khi một đại nhạc hội Kpop mang tới một line-up nhiều thế hệ từ PSY, Jay Park, Sandara Park, BamBam, Wendy, Kwon Eun Bi, fromis_9, Baby DONT Cry và LNGSHOT cùng xuất hiện trong hai ngày 6-7/6.

Đây có thể xem là dàn line-up vô cùng đặc biệt khi có đủ những tên tuổi đã trở thành biểu tượng của Kpop và cả những nghệ sĩ thuộc thế hệ mới. Nếu PSY là cái tên từng đưa Kpop trở thành hiện tượng toàn cầu với Gangnam Style, Sandara Park đại diện cho một phần ký ức của thế hệ Kpop thứ 2 thì Wendy, BamBam hay fromis_9 cũng thu hút lượng người hâm mộ không kém.

Trong đó, sân khấu của PSY tại Mỹ Đình cho thấy sức nóng của một ngôi sao quốc tế tại Hà Nội. Bằng chứng là khi những bản hit huyền thoại như Gangnam Style vang lên, tất cả khán giả cùng nhảy theo điệu "nhảy ngựa", biến Mỹ Đình thành một đám đông vô cùng cuồng nhiệt.

Đáng chú ý hơn, LNGSHOT - nhóm nhạc mới debut khoảng 5 tháng cũng nhận được màn fanchant lớn từ khán giả Việt. Điều này cho thấy sức hút của Kpop tại Hà Nội không chỉ nằm ở những huyền thoại đã có hàng chục năm sự nghiệp, mà các gương mặt thế hệ mới cũng nhanh chóng tìm được cộng đồng fan của riêng mình.

Dàn sao “khủng” Kpop từng đổ bộ SVĐ Mỹ Đình trong 2 đêm diễn đầu tháng 6 vừa qua

Không chỉ thế, tháng 6/2026, BIGBANG xác nhận Hà Nội là một trong những điểm dừng của world tour kỷ niệm 20 năm. Nhóm sẽ tổ chức hai đêm diễn tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 và 25/10/2026. Đây cũng là world tour chính thức đầu tiên của BIGBANG sau 9 năm.

Ngay trong đợt presale dành cho V.I.P Membership, khoảng 60.000 người đã xếp hàng chờ mua vé. Đến ngày mở bán đại chúng 17/8, toàn bộ vé còn lại trên hệ thống đã được bán hết, chính thức khép lại hành trình bán vé bằng kết quả… “sold out” - không còn thừa 1 chiếc ghế trống.

Dẫu vậy, với nhiều khán giả thì đây không phải là điều quá ngạc nhiên bởi sau 20 năm hoạt động, nhóm đã trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ khán giả Kpop. Những người từng theo dõi BIGBANG từ thời học sinh, sinh viên nay đã trưởng thành, có khả năng chi trả và sẵn sàng bỏ tiền cho một trải nghiệm âm nhạc mà họ đã chờ đợi nhiều năm.

BIGBANG gây sốt ngay ở thời điểm bán vé concert tại Mỹ Đình khi sold-out toàn bộ 2 đêm diễn

Nhìn lại vài năm qua, không thể không nhắc đến BORN PINK World Tour của BLACKPINK vào tháng 7/2023 tại Hà Nội - sự kiện từng tạo nên cơn địa chấn chưa từng có tại sân vận động Mỹ Đình, với hai đêm diễn quy tụ hàng chục nghìn khán giả. Hai năm sau, Übermensch World Tour của G-Dragon vào tháng 11/2025 tiếp tục chứng minh sức nóng của thị trường Việt Nam khi khoảng 100.000 khán giả đã đổ về Hưng Yên trong hai đêm diễn.

BLACKPINK cùng world tour BORN PINK từng tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có tại SVĐ Mỹ Đình

Concert Übermensch World Tour từng thu hút khoảng 100.000 khán giả đổ về Hưng Yên trong hai đêm diễn

Sau hàng loạt sự kiện gây bùng nổ, thông ttin Golden Disc Awards lần thứ 41 chính thức chọn Hà Nội làm địa điểm tổ chức gần như ngay lập tức tạo nên một "cơn sốt" mới. Theo thông tin được công bố, GDA 2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 9 và 10/1/2027 tại một sân khấu ngoài trời được dựng riêng ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Golden Disc Awards được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần thứ 8 giải thưởng này được tổ chức bên ngoài Hàn Quốc.

Điều khiến người hâm mộ đặc biệt phấn khích là quy mô của địa điểm tổ chức. VEC từng được lựa chọn cho những sự kiện âm nhạc lớn, trong đó V Concert thu hút khoảng 25.000 khán giả và 8Wonder có sức chứa lên tới 50.000 người.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội được xác nhận là nơi tổ chức Golden Disc Awards lần thứ 41

Cho đến thời điểm hiện tại, BTC chưa công bố line-up chính thức vì GDA là một lễ trao giải dựa trên thành tích âm nhạc trong năm, đội hình cuối cùng sẽ còn phụ thuộc vào thành tích, sản phẩm và lịch trình của từng nghệ sĩ. Dù vậy, điều này chẳng thể ngăn nổi cộng đồng fan Việt bắt đầu "manifest".

Từ BIGBANG, CORTIS, Stray Kids, aespa, IVE, LE SSERAFIM, ENHYPEN... là những cái tên đang được người hâm mộ liên tục gọi tên. Đặc biệt, 2026 chứng kiến màn trở lại của nhiều "quái vật" Kpop càng khiến những ẩn số về dàn line-up trong mơ tại Hà Nội trở nên hấp dẫn hơn. Dù mọi thông tin trên MXH vẫn đang đều nằm ở mức “rumor” đồn đoán nhưng chắc chắn ngay khi được công bố, GDA 2027 cũng sẽ hứa hẹn tạo nên một cơn “địa chấn” với các fan Kpop ngay đầu năm tới đây.

CORTIS là một trong những nhóm nhạc được các fan Việt vô cùng mong chờ sẽ xác nhận xuất hiện tại GDA 2027

Nhìn vào chuỗi sự kiện từ BLACKPINK với concert BORN PINK tại Hà Nội năm 2023, concert Übermensch của G-Dragon tại Hưng Yên năm 2025, hàng loạt sự đổ bộ của dàn sao Kpop và concert kỷ niệm của BIGBANG chuẩn bị “hạ cánh” tại Mỹ Đình trong năm 2026, có thể thấy Việt Nam đang dần bước ra khỏi vị trí một thị trường chỉ được các ngôi sao Kpop ghé thăm trong những lịch trình quảng bá ngắn hạn.

Sự xuất hiện liên tiếp của những tên tuổi lớn cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam đã đủ rõ để được đưa vào các kế hoạch concert, world tour và đại nhạc hội quy mô lớn. Quan trọng hơn, khi lượng khán giả đủ lớn, sức mua được chứng minh qua những đêm diễn quy mô hàng chục nghìn người và hệ thống địa điểm ngày càng đáp ứng tốt các sự kiện quốc tế, Việt Nam trở thành một điểm dừng ngày càng đáng cân nhắc trên bản đồ biểu diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Chính vì vậy GDA 2027 có ý nghĩa lớn hơn một lễ trao giải Kpop lần đầu đến Việt Nam. Nếu những concert trước đó chứng minh rằng Việt Nam có khán giả sẵn sàng bỏ tiền để gặp thần tượng thì việc Golden Disc Awards lựa chọn Hà Nội làm nơi tổ chức cho thấy thị trường trong nước đang dần được nhìn nhận ở cấp độ cao hơn và là một minh chứng cho điểm đến có khả năng đăng cai nhiều sự kiện lớn. Và đây cũng là lý do GDA 2027 được kỳ vọng trở thành “cú nổ” tiếp theo sau một năm Hà Nội liên tục đón những cái tên đình đám.

Ảnh: Tổng hợp