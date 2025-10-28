Hà Nội “kích hoạt” siêu đại lộ cảnh quan sông Hồng 300.000 tỷ đồng, quy tụ nhiều “ông lớn” Đèo Cả - Văn Phú Invest, MIK Group, VPBank mục tiêu tạo nên kỳ tích

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai dự án đầu tư trụ đại lộ cảnh quan sông Hồng. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác. Các thành viên Tổ công tác gồm lãnh đạo nhiều sở, ngành.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng và triển khai công tác lập quy hoạch; lập đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tổng thể gồm các dự án thành phần độc lập.

Đồng thời, tổ trưởng có nhiệm vụ chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest đã được UBND TP Hà Nội chấp thuận nghiên cứu đề xuất dự án xây dựng đại lộ và cảnh quan ven sông Hồng theo phương thức đối tác đầu tư công – tư (PPP), hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) vào tháng 6 vừa qua. Sau hơn 2 tháng tiến hành nghiên cứu, đến tháng 8, trên cơ sở tiếp thu ý kiến, liên danh đã báo cáo UBND TP Hà Nội về kết quả nghiên cứu sơ bộ.

Phối cảnh dự án.

Theo đó, với tổng mức đầu tư dự kiến 300.000 tỷ đồng. Dự án bao gồm một đại lộ có tổng chiều dài lên tới 80km, chạy dọc theo hai bên bờ sông từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Đại lộ này sẽ bao gồm 67km cầu cạn hiện đại, 10km hầm chui qua cầu với 6 làn xe. Cùng với đó là một tuyến đường sắt đô thị (monorail) tổng chiều dài khoảng 84km với khoảng 82km cầu cạn và 2km hầm chui.

Ngoài ra, dự án còn có đến 3.300ha để phát triển không gian cây xanh, 8 công viên và các khu vực công cộng, biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan độc đáo phục vụ dịch vụ – du lịch.

Về phương thức triển khai, liên danh nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đồng thời chia làm 3 dự án độc lập gồm: Dự án đầu tư công giải phóng mặt bằng do UBND TP Hà Nội thực hiện; dự án PPP (loại hợp đồng BT) Đại lộ - Cảnh quan sông Hồng; dự án PPP (loại hợp đồng BT) Monorail sông Hồng. Liên danh nhà đầu tư được lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội giao mục tiêu khởi công vào tháng 1/2026.

Thêm nhiều “ông lớn” tham gia

Ngày 19/8, Công ty cổ phần Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIK Group) có văn bản về việc tham gia lập đề xuất dự án đại lộ - Cảnh quan sông Hồng nhằm phát huy tối đa năng lực, thế mạnh của doanh nghiệp đóng góp vào thành công chung của dự án.

MIK Group khẳng định cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ với các đối tác trong liên danh, sẵn sàng huy động tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm của mình để cùng liên danh đưa dự án về đích.

Cùng ngày, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cũng đề xuất UBND TP Hà Nội về việc làm đầu mối thu xếp cấp tín dụng thực hiện dự án khi dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Với sự tham gia của những doanh nghiệp dày dạn kinh nghiệm trong triển khai hạ tầng giao thông lớn như Tập đoàn Đèo Cả, sự hợp lực của các nhà phát triển bất động sản hàng đầu như Văn Phú và MIK Group, cùng sự đồng hành thu xếp vốn từ ngân hàng VPBank, dự án đại lộ cảnh quan Sông Hồng được kỳ vọng sớm khởi công, tạo nên một “kỳ tích sông Hồng” cho đất nước.