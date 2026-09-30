Hà Nội khởi công một công trình đặc biệt quan trọng, Tập đoàn Sun Group sẽ là đơn vị thi công

Sáng 29/9, tại Khu di sản Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Toàn cảnh lễ khởi công

Đây là sự kiện quan trọng, mở đầu giai đoạn triển khai Dự án, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội trong việc bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị Di sản Thế giới Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội; từng bước phục hồi trục Hoàng Đạo, tiếp nối "biểu tượng quyền lực tối cao" của Hoàng Thành Thăng Long và quốc gia Đại Việt thế kỷ 15-18 trên thành quả của 15 năm nghiên cứu liên ngành về lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản phi vật thể và so sánh với các nước trong khu vực, đặc biệt với sự hỗ trợ tham vấn chuyên sâu liên tục của UNESCO và ICOMOS.

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới năm 2010, là nơi hội tụ những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, khảo cổ và kiến trúc, phản ánh tiến trình hơn một nghìn năm của Thăng Long – Hà Nội. Trong không gian đó, Điện Kính Thiên giữ vị trí đặc biệt, là trung tâm của Cấm thành Thăng Long, là nơi các hoàng đế cử hành nghi lễ thiết triều và tiến hành các hoạt động chính trị, ngoại giao mang tính chất nhà nước, là biểu tượng quyền lực tối cao, minh chứng cho sự hùng cường của quốc gia Đại Việt trong quá khứ…

Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên không chỉ nhằm phục hồi một công trình kiến trúc mà quan trọng hơn là từng bước khôi phục không gian trung tâm của Hoàng thành Thăng Long, góp phần làm sáng rõ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Phục dựng Chính điện Kính Thiên và không gian Chính điện Kính Thiên là nhiệm vụ quan trọng, bước khởi đầu thực hiện tầm nhìn Trục trung tâm Hoàng thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Không gian Chính điện Kính Thiên sau khi được hình thành sẽ hướng tới trở thành một không gian văn hóa – lịch sử có sức lan tỏa, nơi diễn giải di sản thông qua các hoạt động thực hành văn hóa phi vật thể cung đình; góp phần nâng cao trải nghiệm của công chúng, thu hút khách tham quan, phát triển du lịch văn hóa và tạo điều kiện để các giá trị của Hoàng thành Thăng Long tiếp tục được nhận diện, thực hành và phát huy trong đời sống đương đại. Định hướng này gắn với yêu cầu bảo tồn và phát huy di sản trở thành một bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển Thủ đô.

Để hiện thực hóa một dự án trọng điểm có yêu cầu khắt khe về tính xác thực, kỹ thuật và chất lượng mỹ thuật, Tập đoàn Sun Group đã được tín nhiệm lựa chọn làm đơn vị thi công Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên.

Với những kinh nghiệm đã tích lũy khi tham gia trùng tu, tôn tạo những công trình gắn với lịch sử Thủ đô, trong đó có Cổng Trại Bảo an binh bên Nhà hát Hồ Gươm và Bắc Bộ Phủ - đều là những công trình đòi hỏi sự thận trọng khi can thiệp vào kiến trúc hiện hữu và gìn giữ những dấu tích làm nên giá trị lịch sử của di tích, đại diện Sun Group cam kết huy động nguồn lực, phối hợp với chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các chuyên gia để bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công; tuân thủ phương án được phê duyệt và các quy định về bảo tồn, bảo vệ di tích gốc trong suốt quá trình triển khai.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Minh Sơn - Thành viên Hội đồng sáng lập, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group bày tỏ: “Đứng tại Hoàng thành Thăng Long – trái tim thiêng liêng của Thủ đô nghìn năm văn hiến, nơi từng là trung tâm của Cấm thành, Sun Group xin bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Đảng, Nhà nước và Thành phố tin tưởng trao cơ hội thực hiện dự án này. Chúng tôi xác định rõ đây là trách nhiệm to lớn, là công việc vô cùng quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc, bởi mỗi viên gạch, mỗi phiến đá nơi đây đều chất chứa ký ức hơn 1300 năm lịch sử. Sun Group xin cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết, để hoàn thành công trình, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ, xứng đáng với niềm tin được giao phó và với di sản mà tiền nhân đã để lại”.

Lễ khởi công Dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo tồn Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục di sản, tham quan, trải nghiệm văn hóa và quảng bá giá trị Hoàng thành Thăng Long tới nhân dân, du khách trong nước và quốc tế.