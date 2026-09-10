Hà Nội hướng tới nền chăn nuôi công nghệ cao, bền vững

Với quy mô đàn vật nuôi lớn, hệ thống trang trại ngày càng phát triển và công nghệ được ứng dụng sâu vào sản xuất, Hà Nội đang từng bước chuyển chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang tập trung, hiện đại.

Việc này không chỉ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn giải quyết bài toán môi trường, dịch bệnh và an toàn thực phẩm, hướng tới xây dựng ngành chăn nuôi phát triển bền vững, có sức cạnh tranh.

Từ chăn nuôi nhỏ lẻ đến sản xuất quy mô lớn

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, đến nay, thành phố có tổng đàn trâu, bò gần 140.000 con, đàn lợn gần 1,4 triệu con và đàn gia cầm hơn 40 triệu con. Bình quân mỗi năm, ngành chăn nuôi cung ứng cho thị trường hơn 450.000 tấn thịt hơi các loại.

Hà Nội hiện có hơn 6.700 trang trại, gồm 94 trang trại quy mô lớn, 1.735 trang trại quy mô vừa và gần 5.000 trang trại quy mô nhỏ. Hệ thống này đang đóng vai trò quan trọng trong cung ứng thịt, trứng, sữa cho người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng thực phẩm, phương thức chăn nuôi truyền thống cũng bộc lộ những hạn chế, nhất là nguy cơ ô nhiễm môi trường, khó kiểm soát dịch bệnh và an toàn thực phẩm. Do đó, định hướng của Hà Nội trong giai đoạn tới là giảm, tiến tới dừng chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư; từng bước chuyển sang chăn nuôi tập trung, trang trại và phát triển các vùng chăn nuôi phù hợp với quy hoạch. Trong đó, chăn nuôi công nghệ cao, chăn nuôi tuần hoàn và hữu cơ được xác định là những hướng ưu tiên.

Hiện, công nghệ cao đang được ứng dụng ngày càng toàn diện trong chăn nuôi, từ con giống, chuồng trại, thức ăn đến xử lý chất thải. Ảnh: PV

Hiện, công nghệ cao đang được ứng dụng ngày càng toàn diện trong chăn nuôi, từ con giống, chuồng trại, thức ăn đến xử lý chất thải.

Trong sản xuất giống, phương pháp thụ tinh nhân tạo được áp dụng rộng rãi. Tỷ lệ thụ tinh nhân tạo ở đàn bò sữa đạt 100%, bò thịt khoảng 80%. Thành phố đưa các giống bò có năng suất, chất lượng cao như BBB của Bỉ và Wagyu của Nhật Bản vào sản xuất.

Đối với đàn lợn, việc sử dụng các giống Gen+, Pietrain kháng stress cùng tỷ lệ thụ tinh nhân tạo trên 80% góp phần cải thiện chất lượng đàn giống và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Về gia cầm, kỹ thuật thụ tinh nhân tạo được triển khai thành công, tỷ lệ trứng có phôi đạt trên 85%, tỷ lệ nở trên 90%. Một số giống gà ngoại như D300 của Séc và các tổ hợp lai Ri - Mía cũng được nhân rộng tại các huyện vùng đồi.

Công ty cổ phần Giống gia cầm Ngọc Mừng tại xã Thư Lâm cũng đầu tư mạnh vào công nghệ kiểm soát môi trường chuồng nuôi. Ảnh: PV

Cùng với con giống, hệ thống chuồng trại cũng có những thay đổi đáng kể. Khoảng 30% cơ sở chăn nuôi lợn và gà quy mô lớn sử dụng chuồng kín; 87% cơ sở bò sữa và hơn 50% cơ sở bò thịt áp dụng hệ thống làm mát.

Đặc biệt, công nghệ xử lý chất thải đang góp phần thay đổi diện mạo các trang trại chăn nuôi. Hầm biogas bằng Composite, HDPE, máy ép phân và chế phẩm vi sinh EM được sử dụng ở nhiều cơ sở. Khoảng 75% trang trại bò sữa, 44% trang trại bò thịt và 95% trang trại lợn quy mô lớn đã sử dụng biogas. Hơn 70% cơ sở sử dụng khí biogas phục vụ sinh hoạt và tái sử dụng nước thải cho trồng trọt.

Một trong những mô hình tiêu biểu về chăn nuôi công nghệ cao là Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng Long ở xã Dân Hòa. Với quy mô 400 lợn nái và hơn 4.000 lợn thương phẩm, hợp tác xã tổ chức sản xuất theo quy trình khép kín. Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Trọng Long cho biết, thức ăn được xử lý qua hệ thống khử khuẩn trước khi phối trộn; khu vực chăn nuôi được trang bị máy ozone sát trùng và hệ thống quạt thông gió hiện đại. Khu nuôi lợn giống được thiết kế nhiều tầng, sử dụng hệ thống đèn công nghệ cao vừa sưởi ấm vừa hỗ trợ sát trùng.

Trong lĩnh vực gia cầm, Công ty cổ phần Giống gia cầm Ngọc Mừng tại xã Thư Lâm cũng đầu tư mạnh vào công nghệ kiểm soát môi trường chuồng nuôi. Hệ thống tự động giúp kiểm soát nhiệt độ, môi trường và thực hiện việc cho gà ăn, uống. Giám đốc Công ty cổ phần Giống gia cầm Ngọc Mừng (xã Thư Lâm) Hoàng Mạnh Ngọc cho biết, nhờ ứng dụng công nghệ, đàn gà sinh trưởng khỏe mạnh, ít dịch bệnh. Mỗi tháng, doanh nghiệp cung cấp khoảng 600.000 con gà giống, mang lại doanh thu hàng chục tỷ đồng.

Ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở ra khả năng tổ chức chăn nuôi với mật độ, quy mô và phương thức quản lý khác trước. Ảnh: PV

Những mô hình này cho thấy, ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn mở ra khả năng tổ chức chăn nuôi với mật độ, quy mô và phương thức quản lý khác trước. Đây là cơ sở để Hà Nội từng bước phát triển các vùng chăn nuôi tập trung, giảm áp lực đối với khu vực dân cư.

Xây dựng mô hình chăn nuôi tuần hoàn

Hiện, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đang đề xuất đầu tư mô hình chăn nuôi lợn trong nhà cao tầng kết hợp nông nghiệp tuần hoàn tại xã Bất Bạt, quy mô khoảng 220ha. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam Trương Sỹ Bá cho biết, mô hình được định hướng đầu tư khép kín, ứng dụng dây chuyền hiện đại từ sản xuất con giống đến lợn thương phẩm. So với chăn nuôi truyền thống, doanh nghiệp kỳ vọng mô hình có thể tiết kiệm diện tích đất, giảm nhu cầu nhân công và tiêu tốn thức ăn, đồng thời kiểm soát tốt hơn vấn đề môi trường.

Doanh nghiệp đề xuất UBND thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, bổ sung vị trí thực hiện dự án tại xã Bất Bạt vào quy hoạch chung thành phố; đồng thời đưa dự án vào danh mục nhà nước thu hồi đất để cho nhà đầu tư thuê đất và xem xét áp dụng thủ tục đầu tư đặc biệt, cơ chế “luồng xanh”.

Hà Nội sẽ từng bước giảm mật độ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, chuyển sang các khu vực phù hợp, xa đô thị. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho rằng, với dân số đông, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của Hà Nội rất lớn, trong khi yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng cao, thành phố xác định 5 “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục, trong đó có môi trường và an toàn thực phẩm. Vì vậy, phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả và bảo đảm tính bền vững là yêu cầu quan trọng.

Trước đề xuất của doanh nghiệp, các sở ngành rà soát quy hoạch, chính sách, đánh giá toàn diện dự án báo cáo UBND thành phố…

Định hướng đến năm 2030, Hà Nội sẽ từng bước giảm mật độ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, chuyển sang các khu vực phù hợp, xa đô thị; đồng thời mở rộng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế của Tổ chức Thú y thế giới (WOAH), tạo tiền đề phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Cùng với tổ chức lại không gian sản xuất, Hà Nội tiếp tục khuyến khích đầu tư vào giống chất lượng cao, tự động hóa chuồng trại, quản lý dịch bệnh, xử lý chất thải, chế biến sâu và xây dựng thương hiệu.

Từ những trang trại ứng dụng công nghệ cao hiện nay đến các dự án quy mô lớn, tuần hoàn trong tương lai, hướng đi của chăn nuôi Hà Nội đang dần được định hình rõ hơn: giảm nhỏ lẻ, tăng tập trung; giảm phát thải, tăng tuần hoàn; giảm sản xuất manh mún, tăng liên kết chuỗi. Đây cũng là nền tảng để Hà Nội không chỉ bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho người dân Thủ đô mà còn từng bước hình thành ngành chăn nuôi hiện đại, thân thiện với môi trường, có khả năng cạnh tranh cao.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.