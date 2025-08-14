Hà Nội: Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 thanh niên tử vong trên đường Lê Quang Đạo

Người dân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng gần 9h00 sáng cùng ngày. Thời điểm này, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy biển số 29-X3.xxxx di chuyển theo hướng Sân vận động Mỹ Đình đi Lê Quang Đạo.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đi đến trước cổng Trường tiểu học Phú Đô ở địa chỉ số 52A Lê Quang Đạo thì bất ngờ tông vào phần góc cạnh phía đuôi xe cứu hộ BKS: 29C - 923.xx đang đỗ sát bên lề đường.

“Tôi đi sau xe thanh niên ấy khoảng 30m. Lúc đó đường khá đông các phương tiện đang lưu thông. Lúc đầu, tôi thấy người này đi xe bình thường, không hiểu sao lại tông vào phần góc cạnh phía đuôi xe cứu hộ đang dừng ở đó rồi ngã xuống đường”, anh T. - một tài xế xe ôm công nghệ chứng kiến sự việc cho biết.

Anh T. cho hay, ngay khi nam thanh niên ngã xuống đường, anh cùng những người dân đã dừng xe lại để xem nạn nhân ra sao.

“Khi tiến lại gần, tôi thấy người này vẫn còn thở nhẹ. Chúng tôi có gọi cấp cứu nhưng xe chưa đến thì nam thanh niên đã tử vong”, anh T. giọng buồn bã nói.

Người dân cho biết, nam thanh niên điều khiển xe máy tông trúng phần góc cạnh phía đuôi xe cứu hộ rồi ngã xuống đường, sau đó tử vong tại chỗ

Ông K. (nhân viên bảo vệ) cho biết: “Tôi ngồi gần đó nhưng không hề nghe thấy tiếng động gì lạ. Đến khi mọi người hô hào, túm lại tôi mới biết chạy ra xem.

Khi lại gần, tôi thấy một người nằm bất động ở phía sau chiếc xe cứu hộ đỗ ở trước đó lâu rồi. Mặt thanh niên này chuyển sắc nhanh lắm. Lúc đầu mặt tái nhợt rồi nhanh chóng chuyển sang tím tái, chỉ trong vòng vài phút rồi không qua khỏi”.

Trước sự việc trên, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng.

Rất đông người đứng quan sát theo dõi lực lượng chức năng làm việc

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ghi nhận lúc 10h30, tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Rất đông người dân đứng quan sát, theo dõi sự việc.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.