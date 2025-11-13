Hà Nội: Dùng khẩu trang che biển số, nam thanh niên bị xử phạt 12 triệu đồng

Anh T. điều khiển xe máy dùng khẩu trang che biển số bị CSGT xử phạt. Ảnh: CACC.

Trước đó, tối 11/11, số điện thoại đường dây nóng của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT đã nhận thông tin một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu SH có hành vi dùng khẩu trang che biển kiểm soát, lưu thông trên đường. Ngay sau đó, Cục trưởng đã chỉ đạo Phòng CSGT xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Thực hiện chỉ đạo, Phòng CSGT đã nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định người điều khiển xe mô tô SH biển kiểm soát 29X2-130.xx là P.T.T. (sinh năm 1991, trú tại xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội) và mời đến cơ quan Công an làm việc.

Anh T. tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan Công an, T. thừa nhận hành vi dùng khẩu trang che biển số xe khi điều khiển xe mô tô SH loại 150 cm3 lưu thông tối 11/11. Quá trình làm việc, lực lượng chức năng còn phát hiện T. không có giấy phép lái xe theo quy định.

Căn cứ tài liệu xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt T. về các lỗi sử dụng chất liệu khác che, dán lên phần chữ, số của biển số xe và điều khiển xe không có giấy phép lái xe, với tổng mức phạt 12 triệu đồng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị người tham gia giao thông tuyệt đối không che, làm mờ hoặc thay đổi hình dạng biển kiểm soát; chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.