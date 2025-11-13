3 lỗi vi phạm giao thông bị xử phạt nặng, áp dụng ngay năm sau

Dưới đây là một số tin tức nổi bật trong vòng 24 giờ qua.

1. Ra mắt xe chuyên chở học sinh VinFast

GSM và VinBus vừa ra mắt dịch vụ “School Bus – Xe điện học đường chuyên biệt”, sử dụng mẫu VinFast EB 6, được quảng bá là dòng xe duy nhất tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn theo Luật Trật tự An toàn Giao thông đường bộ 2024.

Dịch vụ trước mắt phục vụ hệ thống Vinschool ở Hà Nội và TP.HCM, sau đó mở rộng đến các trường tư thục, quốc tế trên toàn quốc. Xe được tích hợp trên ứng dụng Xanh SM, cho phép phụ huynh theo dõi hành trình, đón-trả học sinh thời gian thực.

VinFast EB 6 trang bị hệ thống giám sát S2S, camera trong và ngoài xe, Face ID điểm danh, cảm biến chất lượng không khí, GPS định vị và dữ liệu hành trình mã hóa bảo mật. Xe có 19 chỗ ngồi, tầm hoạt động hơn 250 km.

2. Kia Carnival máy xăng giảm giá gần 400 triệu đồng

Kia Carnival 3.5G Signature (máy xăng, 7 chỗ) đang được đại lý dọn kho với mức giảm kỷ lục 380 triệu đồng, còn 1,379 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với giá niêm yết 1,759 tỷ.

Đây là bản cũ sử dụng động cơ V6 3.5L 269 mã lực / 331 Nm, hộp số 8 cấp AT - loại không còn xuất hiện ở bản facelift mới vốn chỉ còn máy dầu 2.2L và hybrid 1.6L.

Kia Carnival 3.5G Signature có cấu hình 7 chỗ, hai ghế thương gia, màn hình kép 12,3 inch, âm thanh Bose 12 loa, camera 360, ADAS, điều hòa 3 vùng và 2 cửa sổ trời.

Đại lý cho biết chỉ còn vài xe tồn, chủ yếu xả hàng cuối năm.

3. VinFast xây thêm một nhà máy ở nước ngoài?

Theo truyền thông địa phương, VinFast đang nghiên cứu xây dựng nhà máy thứ hai tại bang Maharashtra, Ấn Độ, sau nhà máy vừa hoạt động tại bang Tamil Nadu.

Ông Phạm Sanh Châu, CEO VinFast châu Á, đã làm việc với lãnh đạo bang để bàn về hợp tác đầu tư và phát triển phương tiện xanh. Chính quyền địa phương hoan nghênh đề xuất, coi đây là cơ hội tạo việc làm và thúc đẩy công nghiệp bền vững.

Hiện nhà máy Tamil Nadu đầu tư 2 tỷ USD, diện tích 160 ha, công suất 50.000 xe/năm (có thể tăng 1 triệu xe vào 2030).

Nếu dự án mới thành hiện thực, VinFast sẽ nâng tổng số nhà máy toàn cầu lên 6, củng cố mục tiêu biến Ấn Độ thành trung tâm xuất khẩu xe điện cho Nam Á, Trung Đông và châu Phi. Ấn Độ - nền kinh tế GDP lớn thứ 4 thế giới - được xem là bước đi chiến lược của hãng trong hành trình toàn cầu hóa.

4. Cận cảnh mẫu xe máy điện “đi trước thời đại” của Honda

Honda vừa trình làng EV Outlier, mẫu xe máy điện mang phong cách tương lai, được mô tả là “đi trước thời đại” với thiết kế táo bạo và công nghệ tiên tiến.

Xe có khung vỏ liền khối, cụm đèn LED hình chữ H, bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, phanh ABS 2 kênh và khả năng sạc nhanh DC.

Điểm nổi bật là hệ thống pin module tháo rời, có thể thay thế linh hoạt. Honda kỳ vọng Outlier sẽ mở đầu cho thế hệ xe điện mới, tập trung vào tính bền vững, tiết kiệm và khả năng kết nối thông minh.

Mẫu xe được xem như bước thử nghiệm quan trọng trước khi Honda tung loạt xe điện thương mại ở Đông Nam Á. Với kiểu dáng mạnh mẽ, yên liền mạch, thân xe gọn gàng và hiệu suất cao, EV Outlier phản ánh chiến lược điện hóa toàn cầu của Honda đến 2030: Vừa thể hiện di sản cơ khí, vừa tiên phong công nghệ.

5. Từ 1/1/2026: 3 lỗi vi phạm giao thông bị xử phạt nặng

Tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định 168/2024 quy định về hiệu lực thi hành, có 3 hành vi vi phạm sẽ được áp dụng thời gian chuyển tiếp và chính thức bị xử phạt từ ngày 1/1/2026, tập trung vào việc siết chặt an toàn khi vận chuyển trẻ em.

- Thứ nhất, người điều khiển xe ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi hoặc cao dưới 1,35 m ngồi ở hàng ghế trước, hoặc không dùng thiết bị an toàn phù hợp, sẽ bị phạt 800.000–1.000.000 đồng.

- Thứ hai, chủ xe đưa đón học sinh nếu xe không có dây đai hoặc ghế phù hợp lứa tuổi sẽ bị phạt 3–4 triệu đồng (cá nhân) hoặc 6–8 triệu đồng (tổ chức).

- Thứ ba, tài xế điều khiển các xe này cũng bị phạt 1–2 triệu đồng nếu không đảm bảo đủ trang bị an toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ huynh và đơn vị vận tải cần sớm rà soát, lắp đặt thiết bị an toàn cho trẻ trước khi quy định có hiệu lực vào đầu năm 2026, nhằm bảo vệ trẻ nhỏ và tránh bị xử phạt hành chính.