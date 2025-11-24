Hà Nội dự kiến chi tiền cho người dân mua xe máy điện: Giá xe VinFast, Honda, Yamaha sau hỗ trợ thế nào?

HĐND TP Hà Nội tại kỳ họp thứ 28 dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28/11 tới sẽ xem xét thông qua hai nghị quyết liên quan đến vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sang sử dụng năng lượng sạch.

Theo dự thảo, cá nhân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ hai năm trở lên, đang sở hữu xe máy chạy nhiên liệu hóa thạch, sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện khi đổi sang xe máy dùng năng lượng xanh có giá từ 10 triệu đồng trở lên, nhưng không quá 5 triệu đồng; hộ nghèo được hỗ trợ tới 20 triệu đồng và hộ cận nghèo 15 triệu đồng.

Mỗi người chỉ được hỗ trợ một xe, áp dụng từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2031.

Honda ICON e:.

Thành phố cũng lên phương án hỗ trợ 30% tiền lãi vay với toàn bộ giá trị hợp đồng mua trả góp tối đa 12 tháng khi người dân mua xe máy điện tại các đơn vị liên kết với ngân hàng hoặc công ty tài chính.

Bên cạnh đó, Hà Nội dự kiến hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch kể từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến trước ngày 1/1/2031; riêng hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ 100%.

Nhóm đối tượng Nội dung hỗ trợ Mức hỗ trợ Thời gian áp dụng Cá nhân thường trú hoặc tạm trú ≥ 2 năm Hỗ trợ khi đổi xe máy chạy nhiên liệu hóa thạch sang xe máy năng lượng xanh (giá ≥ 10 triệu đồng) 20% giá trị xe, tối đa 5 triệu đồng Từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước 1/1/2031 Hộ nghèo Hỗ trợ đổi sang xe máy năng lượng xanh 20 triệu đồng Như trên Hộ cận nghèo Hỗ trợ đổi sang xe máy năng lượng xanh 15 triệu đồng Như trên Tất cả đối tượng Số lượng xe được hỗ trợ Chỉ 1 xe/người Như trên Mua xe máy điện trả góp Hỗ trợ lãi vay khi mua xe tại đơn vị liên kết với ngân hàng hoặc công ty tài chính Hỗ trợ 30% tiền lãi vay của toàn bộ hợp đồng (tối đa 12 tháng) Khi nghị quyết có hiệu lực Chuyển đổi sang xe năng lượng xanh Hỗ trợ lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số Giảm 50% lệ phí Từ khi nghị quyết có hiệu lực đến trước 1/1/2031 Hộ nghèo, hộ cận nghèo Hỗ trợ lệ phí đăng ký, biển số 100% lệ phí Như trên

Nếu như nghị quyết được thông qua, tổng chi phí sở hữu một chiếc xe máy điện sẽ giảm mạnh, chưa kể các hãng có thể đưa ra các chương trình ưu đãi giá bán riêng.

Để dễ hình dung, dưới đây là một số ví dụ nhằm minh họa ảnh hưởng của chính sách này lên tổng chi phí sở hữu xe máy điện. Các ví dụ này sử dụng giá bán do hãng niêm yết, không tính theo bất cứ giá ưu đãi nào; giá tính phí trước bạ tạm coi là ngang bằng với giá niêm yết (trên thực tế, mức giá tính có thể khác với giá niêm yết); mức tính phí không áp dụng với hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Nếu ưu đãi được áp dụng, người dân có thể tiết kiệm hơn 5 triệu đồng khi mua VinFast Evo Grand.

VinFast Evo Grand là một trong những mẫu xe được quan tâm nhiều của hãng xe Việt. Mẫu xe này đang được niêm yết với giá 21 triệu đồng kèm 1 pin và sạc. Khi mua xe và đăng ký biển số tại Hà Nội, người dân cần nộp phí ra biển (2 triệu đồng), phí trước bạ (2% của giá tính phí trước bạ, tạm tính là 21 triệu đồng, tương đương 420.000 đồng); như vậy, tổng tiền cần chi là 23,42 triệu đồng

Nếu chính sách được thông qua, người dân sẽ tiết kiệm được tới 5,2 triệu đồng.

Đầu tiên, với riêng phí ra biển, theo quy định mới nhất, người dân tại Hà Nội (thuộc Khu vực I) sẽ không cần chi 2 triệu đồng phí ra biển, mà thay vào đó chỉ cần chi 50% mức này - tương đương 1 triệu đồng.

Theo chính sách hỗ trợ, người dân có thể được hỗ trợ 20% giá trị xe, tương đương 4,2 triệu đồng - chưa vượt ngưỡng 5 triệu đồng.

Như vậy, số tiền thực tế người dân bỏ ra chỉ là 18,22 triệu đồng.

Yadea Velax.

Dưới đây là bảng tổng chi phí sở hữu tham khảo với một số mẫu xe điện phổ biến, áp dụng theo cách tính phía trên:

Mẫu xe - Giá niêm yết Tổng chi phí

trước ưu đãi (VNĐ) Tổng chi phí

sau ưu đãi (VNĐ) VinFast Evo Grand - 21 triệu đồng 23,42 triệu đồng 18,22 triệu đồng Honda ICON e: - 26,8 triệu đồng 29,336 triệu đồng 23,336 triệu đồng Yamaha NEO's - 49,1 triệu đồng 52,082 triệu đồng 46,082 triệu đồng Dat Bike Quantum S1 - 49,9 triệu đồng 52,898 triệu đồng 46,898 triệu đồng Yadea Velax - 29,99 triệu đồng 32,59 triệu đồng 26,59 triệu đồng



