Hà Nội dự kiến chỉ thử nghiệm taxi bay tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

Hà Nội chưa có quyết định cho phép thử nghiệm taxi bay; nếu được phê duyệt, hoạt động này dự kiến chỉ thực hiện tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Thông tin trên được bà Lê Thu Hiền, Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cho biết tại họp báo của UBND TP Hà Nội chiều 5/10.

Bà Hiền cho biết ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt để nghiên cứu, thử nghiệm có kiểm soát và đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, trong đó có taxi bay .

Theo bà Hiền, việc ký kết thể hiện sự đồng hành của thành phố đối với hoạt động nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kinh tế không gian tầm thấp. Tuy nhiên, nội dung này mới dừng ở mức thỏa thuận hợp tác, chưa phải quyết định cho phép triển khai thử nghiệm taxi bay.

“Chưa có quyết định của UBND thành phố để phê duyệt triển khai đối với taxi bay này” , bà Lê Thu Hiền nhấn mạnh.

Bà Lê Thu Hiền, Trưởng phòng Chiến lược và Chính sách, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông tin tại họp báo. (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Theo bà Hiền, để có thể triển khai thử nghiệm, các đơn vị liên quan còn phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục theo Nghị quyết số 26/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố.

Sau khi hoàn tất các quy trình, thủ tục và được UBND TP Hà Nội ban hành quyết định cho phép thử nghiệm, hoạt động taxi bay mới có thể được triển khai. Bà Hiền cho biết hoạt động này dự kiến chỉ được thử nghiệm tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, chưa triển khai rộng rãi trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư và Công nghệ Hưng Việt ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm có kiểm soát và đề xuất mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, trong đó có phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa tự hành EHang.

Theo nội dung được công bố tại lễ ký kết, hai bên đề xuất thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH-216S; xây dựng mô hình quản lý giao thông hệ thống máy bay không người lái (UTM) và mô hình trung tâm điều hành khai thác (OCC) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Chương trình thử nghiệm dự kiến chia thành 4 giai đoạn, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Công ty Hưng Việt có trách nhiệm chuẩn bị nguồn lực về công nghệ, kỹ thuật, tài chính và nhân lực; xây dựng hồ sơ đề xuất thử nghiệm có kiểm soát theo quy định. Hoạt động thử nghiệm chỉ được triển khai sau khi UBND TP Hà Nội ban hành quyết định cho phép.

Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Hưng Việt cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất thủ tục đề xuất thí điểm theo mô hình thử nghiệm có kiểm soát để trình thành phố xem xét, phê duyệt.