Từ khám sức khỏe định kỳ đến hỗ trợ phẫu thuật cận thị, Hà Nội đang từng bước chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

Sức khỏe người dân vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực quan trọng của phát triển. Với những cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô, Hà Nội đang từng bước chuyển trọng tâm từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời; trong đó có chính sách khám sức khỏe, sàng lọc bệnh định kỳ và hỗ trợ một số chi phí khám, chữa bệnh cho từng nhóm đối tượng.

Thành phố dự kiến chi 408.000 đồng/người cho hoạt động khám sức khỏe, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Đáng chú ý, người từ 18 đến 35 tuổi bị cận thị từ 3 đi-ốp trở lên, nếu đáp ứng yêu cầu chuyên môn, được hỗ trợ 8,5 triệu đồng khi phẫu thuật. Đây không chỉ là hỗ trợ chi phí y tế, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng học tập, lao động của người dân.

Chị Hoàng Thị Thương (phường Việt Hưng, TP Hà Nội) đã đăng ký phẫu thuật ngay khi biết chính sách hỗ trợ của Hà Nội dành cho người từ 18 đến 35 tuổi, bị cận từ 3 diop trở lên. Với mức hỗ trợ 8,5 triệu đồng, chị chỉ phải đồng chi trả khoảng 850.000 đồng. Sau một ngày phẫu thuật, thị lực của chị đạt 9/10.

Chị Thương chia sẻ: "Ban đầu, em cũng lo lắng về việc phẫu thuật nhưng sau khi thực hiện, em khá bất ngờ vì quá trình diễn ra nhẹ nhàng và thị lực cải thiện rõ rệt. Em cho rằng chính sách này mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, đặc biệt là người lao động trẻ, giúp họ giảm gánh nặng chi phí và thuận tiện hơn trong cuộc sống, công việc hằng ngày''.

Đến nay, hơn 500 người trong độ tuổi từ 18 đến 35 đã đăng ký phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện can thiệp. Mỗi trường hợp đều được bác sĩ khám sàng lọc, đánh giá kỹ trước khi quyết định.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội cho biết: ''Chính sách tạo cơ hội cho những người trẻ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn được phẫu thuật với mức đồng chi trả thấp, giúp các bạn thuận lợi hơn trong học tập, công việc và sinh hoạt hằng ngày''.

Theo tính toán ban đầu, năm đầu triển khai, dự kiến khoảng 1.000 người đủ điều kiện được hỗ trợ phẫu thuật, với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Việc khám sàng lọc kỹ lưỡng sẽ giúp bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng và an toàn cho người bệnh.



