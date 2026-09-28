Theo dự thảo, giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án đường sắt quan trọng Thủ đô có thể được áp dụng tối đa bằng 2 lần so với mức quy định.

Hà Nội vừa ban hành dự thảo nghị quyết về việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để đầu tư xây dựng dự án đường sắt quan trọng Thủ đô.

Theo dự thảo, giá bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ các dự án này có thể được áp dụng tối đa bằng 2 lần so với mức quy định. UBND TP Hà Nội sẽ quy định mức giá và quyết định tuyến, đoạn tuyến, khu vực được áp dụng.

Nhà thầu chiến lược phải phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để vận động, thuyết phục các hộ gia đình, tổ chức nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoặc tự nguyện bàn giao mặt bằng song song với quá trình kiểm đếm, bồi thường hỗ trợ tái định cư. Người dân bị thu hồi đất ở được ưu tiên bố trí tạm cư theo quy định của UBND thành phố.

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Dự thảo cũng nêu, các dự án đường sắt quốc gia, dự án đường sắt quốc gia theo mô hình TOD được thực hiện theo trình tự, thủ tục thực hiện dự án tại Nghị quyết số 19/2026 của HĐND TP về quy định trường hợp, thẩm quyền, trình tự, thủ tục thực hiện dự án, công trình khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên địa bàn TP Hà Nội.

Dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD được phép thực hiện các thủ tục về quy hoạch, khởi công xây dựng đồng thời với thủ tục quyết định đầu tư. Chủ đầu tư và nhà thầu chiến lược có trách nhiệm hoàn thiện các điều kiện khởi công trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày khởi công.

Dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD được thực hiện ngay việc lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án mà không phải thực hiện thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư và các thủ tục khác có liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

UBND TP Hà Nội có trách nhiệm đề nghị Kiểm toán Nhà nước kiểm toán hồ sơ tổng mức đầu tư đã được hoàn thiện theo báo cáo thẩm định của cấp quyết định đầu tư trước khi quyết định phê duyệt dự án đường sắt địa phương, dự án đường sắt địa phương theo mô hình TOD.

Về công nghệ, nhà thầu chiến lược phải có phương án tiếp nhận chuyển giao công nghệ thiết kế, thi công, sản xuất và phát triển công nghệ đường sắt. Yêu cầu được đặt ra đối với những hạng mục nhà thầu chưa có kinh nghiệm thực hiện, thông qua hợp tác với đối tác, chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực đường sắt trên thế giới.

Nguồn vốn cho các dự án được đề xuất bố trí qua kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, vốn vay nước ngoài của Chính phủ cho vay lại, trái phiếu chính quyền địa phương cùng các nguồn hợp pháp khác.