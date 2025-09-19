UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng áp dụng là những người đang làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo tờ trình, thực hiện Luật Thủ đô 2024, thành phố được dùng 0,8 quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi thành phố quản lý để chi thu nhập tăng thêm.

Việc này nhằm mục tiêu khuyến khích tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc, đảm bảo đời sống sinh hoạt trên địa bàn Thủ đô, hiện có chỉ số giá tiêu dùng cao hơn các tỉnh, thành khác.

Mức trích để tạo nguồn kinh phí thực hiện chi thu nhập tăng thêm năm 2026 bằng 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Trong đó, Hà Nội đề xuất sử dụng 0,5 lần quỹ lương cơ bản để chi thu nhập tăng thêm hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có của cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng được hưởng theo hệ số lương ngạch bậc, chức vụ hiện hưởng.

Đồng thời, 0,3 lần quỹ lương cơ bản còn lại để chi thu nhập tăng thêm cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được đánh giá, xếp loại hằng năm từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

Dự kiến, nếu Nghị quyết được thông qua sẽ áp dụng ngay trong năm 2026.