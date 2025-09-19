Nội dung trên được đề cập tại Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thực hiện Nghị quyết số 223/2025 của Quốc hội về Bổ sung dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2023 và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023.

Thủ tướng yêu cầu Báo cáo nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, ngành và địa phương.

Để chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng và quyết toán ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội nêu tại Nghị quyết số 223/2025, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương cần quan tâm thực hiện thêm một số nhiệm vụ.

Về lập, quản lý, sử dụng, quyết toán ngân sách Nhà nước, theo Thủ tướng, các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương cần quan tâm, chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, lập, phân bổ vốn, tổ chức, triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm, đặc biệt là các dự án sử dụng vốn vay ODA; công tác thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán các chương trình, dự án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn ngân sách Nhà nước. Rà soát, hủy bỏ, thu hồi triệt để các khoản chi sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân. Thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2024 và năm 2023 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách trung ương.

" Báo cáo chi tiết số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2024 sang năm 2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và của cấp có thẩm quyền cho phép. Báo cáo nguồn cải cách chính sách tiền lương chưa sử dụng của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tại thời điểm ngày 31/12/2024 ", chỉ thị nêu rõ.

Song song với nhiệm vụ quản lý chặt chẽ việc tạm ứng chi ngân sách Nhà nước, Thủ tướng lưu ý, trong năm 2025, tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định. Làm rõ các trường hợp không có khả năng thu hồi số kinh phí tạm ứng quá thời hạn quy định. Không để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các bộ, ngành và địa phương cần rà soát, xác định số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn ngân sách Nhà nước tại thời điểm ngày 31/12/2023, số nợ phát sinh và dồn tích tại thời điểm ngày 31/12/2024 và ngày 31/12/2025. Khẩn trương rà soát, thực hiện thu hồi toàn bộ số vốn ngân sách Trung ương đã ứng trước nhưng chưa bố trí thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm người đứng đầu, các tập thể, cá nhân quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trên cơ sở đó, kiểm điểm các tập thể, cá nhân có vi phạm.

Về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với quyết toán ngân sách Nhà nước niên độ 2023 và các năm trước gửi về Bộ Tài chính cùng với Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công để bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, ổn định kinh tế vĩ mô. Quản lý chặt chẽ việc huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của ngân sách Nhà nước; theo dõi, đánh giá tiến độ thu, chi ngân sách Nhà nước để huy động vốn trái phiếu Chính phủ bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Trên cơ sở báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ thông tin, số liệu và chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng cơ chế xử lý chung đối với các kết luận, kiến nghị kiểm toán không còn khả năng thực hiện do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc cá nhân đã chết, mất năng lực hành vi dân sự và các trường hợp bất khả kháng khác...

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp chung danh sách, mức độ vi phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan trong quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính - ngân sách Nhà nước, đầu tư công, tài sản công báo cáo Thủ tướng.